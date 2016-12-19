Холод покинет Урал во второй половине следующей недели

Погодой Уральского федерального округа и прилегающих территорий управляет мощный тропосферный циклон – этот атмосферный вихрь направляет массы арктического воздуха на юг, в умеренные широты, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«На этой неделе на Среднем и Южном Урале было холоднее обычного на 4-6 градусов. Минувшей ночью температура опускалась до 22-28, местами – до 34 градусов. В ближайший период центр студеного циклона опустится из Ямало-Ненецкого на Ханты-Мансийский АО и ближе подступит к нашему региону», – сообщили в Уральском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Специалисты ведомства прогнозируют, что средняя суточная температура воздуха 17-21 декабря ожидается на 7-13 градусов ниже нормы. Пик морозов придется на 19-20 декабря, когда температура воздуха в ночные часы понизится до 26-33, местами – до 40, днем ожидается 22-28.+

«Значительных снегопадов в этот период не ожидается. Во второй половине следующей недели холод отступит», – отмечается в сообщении.

По информации сайта Gismeteo, в контексте грядущих морозов декабрь 2016 года может стать самым холодным с 2003 года.

Гидрометцентр России в бюллетене опасных и комплексов неблагоприятных явлений погоды указывает, что 16-21 декабря на большей части Урала сохранится аномально холодная погода со среднесуточной температурой ниже климатической нормы на 7 и более градусов.

Минувшей ночью в Челябинской области столбики термометров опускались до отметок 26-33, в крайних северных и западных районах – до 21-24 градусов.

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