Волшебство в театре кукол

17 и 18 декабря, вас ждут снова два спектакля:

17 декабря, в 11.00 - спектакль "Зимняя фантазия, или Сон в рождественскую ночь" для детей с 6 лет;

18 декабря, в 11.00 - спектакль "Крошка Енот и Тот, кто сидит в пруду" для детей с 5 лет.

И, конечно же, наши веселые интермедии:)!

"Зимняя фантазия, или Сон в рождественскую ночь"

Постановщики спектакля:

Идея постановки - Светлана Трофимова-Ерохина

Режиссер постановщик - Дмитрий Ерохин

Художник - Надежда Сиркис

Музыкальное оформление - Сергей Гальперин

Волшебной рождественской ночью преображающая сила сна оживляет все детские игрушки, и под магическую музыку Чайковского и Чарли Чаплина каждая из них подарит вашему ребенку свою бессловесную сказку. И, точно Алиса в Стране Чудес, ты станешь очень маленькой или совсем большой, и в театральном Зазеркалье замрешь в ожидании чуда…

В спектакле занята почти вся труппа театра.

Продолжительность спектакля 1 час с антрактом.

"Крошка Енот и Тот, кто сидит в пруду"

Постановщики спектакля:

Режиссер-постановщик – з. а. России Нина Туманова (Архангельск)

Художник-постановщик – з. х. России Елена Николаева (Архангельск)

Композитор и музыкальное оформление – Александр Яничек (Архангельск)

Откуда берутся детские страхи? Как они поселяются в детской ранимой душе? И как с ними бороться? Как перешагнуть через свой страх, неуверенность, преодолеть себя?

Об этом спектакль архангельского режиссера заслуженной артистки России Нины Тумановой «Крошка Енот и Тот, кто сидит в пруду», поставленный в Озерском театре кукол. О непростом этапе взросления эта сказка-притча с открытым финалом и авторской недосказанностью.

Поразительно, но в ней заложено откровение и о нас с вами, взрослых: о нашем отношении к миру – от агрессии и трусости до открытости, доброжелательности и полном его приятии. И всегда мир отвечает нам тем же, отражаясь, как в зеркале.

Да и сам спектакль – это мерцающее зеркало. В нем очарование ночного леса, такого таинственного и тревожного в свете полной луны… Легкие вибрации сумеречно-бирюзовых тонов напоминают картину импрессионистов, где все дышит, все живое и все тонет в этой волнующей недосказанности: так кто же сидит в пруду?..

Куклы заслуженного художника России Елены Николаевой (г. Архангельск) настолько реалистичны, эмоциональны и пластично подвижны, что создается впечатление, что в театральном пространстве поселись живые звери. Но при этом им свойственны такие глубокие человеческие переживания.

Еще одним достоинством спектакля является музыка (композитор – Александр Яничек, г. Архангельск). Она интригует, тревожит, волнует, она выстаивает единый ритмически пластичный замысел спектакля, подчиняя этому ритму и кукол, и актеров, и декорации, соединяя все в единое целое.

Действующие лица и исполнители:

Крошка Енот – Алена Захарчук

Мама – Светлана Трофимова-Ерохина

Старый Дикобраз – Игорь Филимонцев

Большой Скунс – Роман Соловьев

Толстый Кролик – Дмитрий Ерохин

Награды:

В 2012 году спектакль стал лауреатом областного фестиваля профессиональных театров «Сцена - 2012» в номинации «Лучший спектакль для детей».

2015 г. – победа в номинации «Лучший спектакль для детей» на II Международном фестивале театров кукол «В гостях у Мойдыся»

(г. Сыктывкар).

Продолжительность спектакля 40 минут без антракта.