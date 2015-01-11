Волшебство в театре кукол

17 и 18 декабря, вас ждут снова два спектакля:
17 декабря, в 11.00 - спектакль "Зимняя фантазия, или Сон в рождественскую ночь" для детей с 6 лет;
18 декабря, в 11.00 - спектакль "Крошка Енот и Тот, кто сидит в пруду" для детей с 5 лет.
И, конечно же, наши веселые интермедии:)!
"Зимняя фантазия, или Сон в рождественскую ночь"
Постановщики спектакля:
Идея постановки - Светлана Трофимова-Ерохина
Режиссер постановщик - Дмитрий Ерохин
Художник - Надежда Сиркис
Музыкальное оформление - Сергей Гальперин
Волшебной рождественской ночью преображающая сила сна оживляет все детские игрушки, и под магическую музыку Чайковского и Чарли Чаплина каждая из них подарит вашему ребенку свою бессловесную сказку. И, точно Алиса в Стране Чудес, ты станешь очень маленькой или совсем большой, и в театральном Зазеркалье замрешь в ожидании чуда…
В спектакле занята почти вся труппа театра.
Продолжительность спектакля 1 час с антрактом.
"Крошка Енот и Тот, кто сидит в пруду"
Постановщики спектакля:
Режиссер-постановщик – з. а. России Нина Туманова (Архангельск)
Художник-постановщик – з. х. России Елена Николаева (Архангельск)
Композитор и музыкальное оформление – Александр Яничек (Архангельск)
Откуда берутся детские страхи? Как они поселяются в детской ранимой душе? И как с ними бороться? Как перешагнуть через свой страх, неуверенность, преодолеть себя?
Об этом спектакль архангельского режиссера заслуженной артистки России Нины Тумановой «Крошка Енот и Тот, кто сидит в пруду», поставленный в Озерском театре кукол. О непростом этапе взросления эта сказка-притча с открытым финалом и авторской недосказанностью.
Поразительно, но в ней заложено откровение и о нас с вами, взрослых: о нашем отношении к миру – от агрессии и трусости до открытости, доброжелательности и полном его приятии. И всегда мир отвечает нам тем же, отражаясь, как в зеркале.
Да и сам спектакль – это мерцающее зеркало. В нем очарование ночного леса, такого таинственного и тревожного в свете полной луны… Легкие вибрации сумеречно-бирюзовых тонов напоминают картину импрессионистов, где все дышит, все живое и все тонет в этой волнующей недосказанности: так кто же сидит в пруду?..
Куклы заслуженного художника России Елены Николаевой (г. Архангельск) настолько реалистичны, эмоциональны и пластично подвижны, что создается впечатление, что в театральном пространстве поселись живые звери. Но при этом им свойственны такие глубокие человеческие переживания.
Еще одним достоинством спектакля является музыка (композитор – Александр Яничек, г. Архангельск). Она интригует, тревожит, волнует, она выстаивает единый ритмически пластичный замысел спектакля, подчиняя этому ритму и кукол, и актеров, и декорации, соединяя все в единое целое.
Действующие лица и исполнители:
Крошка Енот – Алена Захарчук
Мама – Светлана Трофимова-Ерохина
Старый Дикобраз – Игорь Филимонцев
Большой Скунс – Роман Соловьев
Толстый Кролик – Дмитрий Ерохин
Награды:
В 2012 году спектакль стал лауреатом областного фестиваля профессиональных театров «Сцена - 2012» в номинации «Лучший спектакль для детей».
2015 г. – победа в номинации «Лучший спектакль для детей» на II Международном фестивале театров кукол «В гостях у Мойдыся»
(г. Сыктывкар).
Продолжительность спектакля 40 минут без антракта.