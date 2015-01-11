«Праздник доброты» от озёрских пожарных

2 декабря для детей с ограниченными возможностями по здоровью Озерского дома-интерната организована и проведена праздничная программа «Праздник доброты», посвященная Дню инвалидов. Мероприятие подготовили сотрудники пожарной охраны Озерска, а помогали ее провести дети сотрудников управления Юферева Даша и Вдовкина Лиза, а также кадеты Озерского кадетского корпуса МЧС России. Ребятишек детского дома поздравили песенным поздравлением. Затем ребята стали участниками музыкальных игр. Задорные конкурсы никого не смогли удержать на месте, все хотели показать свою ловкость и стать первым. А завершилась праздничная программа песнями про зиму.