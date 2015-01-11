Бедана палов – деликатесный вариант

В Узбекистане перепелка – птица популярная. Издревле, например, существует народная забава – перепелиные бои. Перепелов выращивают и держат по особой методике, чтобы потом насладиться зрелищем. По мне такой цирк простое издевательство над птицами. Я вообще не признаю подобных мероприятий. Все эти перепелиные, петушиные, собачьи бои, корриды… А там и рукой подать до гладиаторских.

Но вот в Узбекистане популярно и собирает массу зрителей. Ставки неимоверные. Я уже раньше говорил, что в Средней Азии тоже царил социализм, но особый, среднеазиатский, существенно отличающийся, например, от российского. Среди болельщиков на перепелиных боях можно было увидеть и представителей милиции, и прокурорских и даже судей, не говоря о партийных работниках. И все делали ставки, а некоторые сами держали бойцовых птичек. Значит, вареной кукурузой со своего огорода торговать было нельзя – нетрудовые доходы, а перепелок смотреть можно!

И бои – это не единственное перепелячье применение. В готовку они тоже идут. Сегодня предлагаю приготовить бедана палов, плов с фаршированными перепелками. Вариант очень древний, считающийся деликатесом. Долгое время был забыт, но Карим Махмудов восстановил это чудо.

Итак, чтобы сделать плов, например, на пять персон, нам понадобится:

5 перепелок

800 г риса

400-500 г баранины (200 г на фарш)

300 г лука (150 на фарш)

400 г моркови

150 г масла

зира

красный молотый перец

соль.

Первым делом беремся за перепелок. Если они только «с пылу, с жару», то окатываем кипятком и быстро ощипываем, а затем, потрошим. Мне, слава богу, достались уже в чистом виде.

Теперь берем норму баранины и лука, солим, посыпаем зирой и рубим фарш. Как это делать, я рассказывал здесь.

Фаршируем этим фаршем перепелок и убираем их в прохладное место.

Дальше все по накатанной: оставшееся мясо режем небольшими кусочками, как на шашлык, лук полукольцами, морковь соломкой. Наливам в казан масла, прокаливаем его и запускаем лук. Его обжариваем совсем не сильно.

Теперь мясо. До той степени, когда выпарится влага.

Запускаем морковь, перемешиваем ее два-три раза.

А вот теперь аккуратно на морковь выкладываем перепелок.

Заливаем горячей водой, чтобы она покрыла тушки, даем закипеть, убавляем огонь до легкого бульканья и томим час. В это же время солим зирвак и добавляем специи.

Затем выкладываем рис и варим плов, как обычно, на высоком пламени до испарения влаги. Накрываем на двадцать минут. После открытия казана аккуратно вынимаем перепелок, перемешиваем плов и выкладываем на ляган. Перепелок размещаем сверху.