Похолодание до 35-40 градусов ждет южноуральцев в ближайшие 2 суток

Похолодание до 35-40 градусов ждет южноуральцев в ближайшие двое суток – среднесуточная температура будет ниже климатической нормы на 7 градусов и более, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на данные Росгидрометцентра.

Причиной аномальных морозов стал высокий циклон, постепенно перемещающийся в юго-восточном направлении.

Так, сегодня ночью в регионе ожидается минус 25-30 градусов, на севере – до 35 градусов, на крайнем юге – теплее, 16-21 со знаком «минус». Днем во вторник, 20 декабря, в большинстве территорий ожидается 23-28, на крайнем юге – около 19 градусов.

Следующей ночью похолодание продолжится – средняя температура воздуха в регионе составит 30-35 градусов, в горах и низинах – до 40 мороза. Днем в среду, 21 декабря, 15-20, в низинах – до 25.

В течение ближайших двух суток ожидается северо-восточный ветер 4-9 метров в секунду, с отдельными порывами до 14-15 метров.

Во вторник будет облачно с прояснением, пройдет небольшой, местами умеренный, на крайнем юге сильный снег, слабые метели, слабая изморозь. Середина недели встретит южноуральцев метелями и снежным накатом на дорогах.

Добавим, в Челябинске сегодня ночью будет 28-30, в среду – 32-34 градуса мороза; в дневные часы – около 25.

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