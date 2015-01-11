Земную жизнь пройдя до половины, я очутился в сумрачном лесу…

Не пьеса, а сплошные странности. Фантастика? Сказка? Шутка? Пьющий сторож интеллигентной наружности – устраивается на работу, где нужен непьющий лодочник. Вроде адекватный человек, а разговаривает с деревьями и фонарным столбом. А уж работа ему предстоит ооочень странная…

В грядущий четвертый четверг – 22 декабря 19:00 – в театре драмы и комедии «Наш дом» прочитают пьесу Анны Яблонской «Лодочник».

«Пьеса мне понравилась сразу, - делится впечатлениями Сергей Ахлюстин, - это ж история про любовь – ту самую, за которую можно и в ад отправиться, и даже умереть. Любовь приходит лишь однажды. Не заметил ее по молодости лет, не уберег, и вся жизнь идет наперекосяк... Но однажды сама судьба дает тебе шанс все исправить!»

Очень подходящая пьеса для предновогодней встречи Клуба. Почитать ее в другое время, и может быть, кому-то она показалась бы неправдоподобной, слишком уж фантастической, странной, но сейчас, когда во всем мире разливается предчувствие чуда, эта история, со всем ее юмором и легкостью, звучит максимально убедительно и жизнеутверждающе. Для настоящей любви даже смерть – не такое уж непреодолимое препятствие!

Впервые в истории «DramaClub» читку готовит Сергей Ахлюстин. В команде с ним незанятые в генеральных репетициях спектакля «Шутки в глухомани» заслуженный артист России Вохобжон Азимов, Юлия Гусева, Анастасия Шевченко и Анна Зотеева.

Женщина с косой. Ты, конечно, можешь отказаться. Но подумай сам. Работа не пыльная. В основном - в ночную смену. Деньги хорошие. Плюс премиальные, бонусы.

Деревья. С квартирой решим. Мебель итальянскую купим. Телевизор, двд… Машину японскую. Тойоту. Или мицубиси! Хочешь?

Сторож. Я сказал: нет.

Деревья. Это ты сейчас так говоришь. А завтра снова приползешь. Такой шанс раз в жизни дается.

Женщина с косой. Со своей стороны я могу гарантировать, что товарищи с того берега предупреждены, мы подписали дружеское соглашение и можешь мне поверить - они не станут больше на тебя кидаться. Лодка будет проходить без всяких приключений. Никто тебя не тронет.

P.S. Вот-вот. Новый год, первая любовь, невесть откуда взявшаяся взрослая дочь – это, конечно, прекрасно, но при устройстве на работу нужно быть внимательнее, а то влипнешь в историю…

Юлия Клепикова

Об авторе: А́нна Ябло́нская - драматург, поэт, прозаик, публицист. Когда Ане было ещё 14 лет, вышел из печати ее первый авторский сборник её стихов. В мае 1997 года Анна участвовала во впервые проводившемся на Украине конкурсе «Мисс Пресса». Статье, написанной сразу после конкурса, одиннадцатиклассница дала неоднозначное название «Первый прыжок» (призом был прыжок с парашютом). Стихи Яблонской печатались также в «Дерибасовской-Ришельевской» и другой одесской периодике.

Погибла в результате террористического акта в аэропорту Домодедово.

(по материалам Википедии)