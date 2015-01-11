ХК «Таганай» в матче с ХК «Гранит» разделил судьбу ХК «Коркино». Видео

ХК «Таганай» (Златоуст) - ХК «Гранит» (Озерск) 2 : 16 (1:3; 0:8; 1:5)

Шайбы забросили: 8 мин – В.Аникеев (И.Захаров, А.Савицкий) 0:1; 11 мин – И.Валеев (Е.Алабугин) 0:2; 16 мин – В.Карипов (Д.Пономарев) 1:2; 20 мин – И.Захаров (В.Дыдыкин) 1:3; 21 мин – В.Шубников (И.Валеев) 1:4; 24 мин – С.Михайлов 1:5; 31 мин – Д.Петрюк (Г.Свирепо, П.Брюханов) 1:6; 31 мин – А.Кириллов (Р.Шакиров, А.Носов) 1:7; 36 мин – А.Кириллов ((М.Куликов, Р.Шакиров) 1:8; 37 мин – С.Егоров (А.Савицкий, И.Захаров) 1:9; 38 мин – С.Михайлов (Е.Алабугин, В.Дыдыкин) 1:10; 40 мин – А.Кириллов (М.Куликов, Д.Созинов) 1:11; 42 мин – Р.Шакиров (А.Кириллов, М.Куликов) 1:12; 45 мин – Р.Шакиров 1:13; 47 мин – В.Аникеев (И.Захаров, С.Егоров) 1:14; 48 мин – Д.Пономарев (И.Пашков) 2:14; 56 мин – А.Демкин (М.Ковлягин, Д.Петрюк) 2:15; 60 мин – И.Захаров 2:16.

ХК «Таганай» (Златоуст): Д.Головин (вр); И.Егоров, К.Фаткуллин, И.Пашков, К.Валеев, М.Манаков, М.Дремин, Д.Пономарев, Я.Уфимцев, Е.Луньков, Я.Рабинович, В.Бахарев, В.Карипов (к), Д.Лотов, И.Савельев, А.Ларин.

ХК «Гранит» (Озерск): Э.Сафин (с 41 мин – С.Ширяев) (вр); В.Шубников – В.Дыдыкин; С.Михайлов – И.Валеев – Е.Алабугин (к); М.Ковлягин – Г.Свирепо; П.Брюханов – А.Демкин – Д.Петрюк; А.Носов – Д.Созинов; Р.Шакиров – А.Кириллов – М.Куликов; Д.Климов – С.Егоров; А.Савицкий – В.Аникеев – И.Захаров.

Штраф: 4 мин – 4 мин (Р.Шакиров, С.Егоров)

Судьи: Е.Иванов; И.Фурсов, Р.Зарипов (все – Челябинск)

17 декабря ЛДС «Таганай» г. Златоуст, 150 зрителей.

Что можно рассказать об игре, итоговый результат которой говорит о значительном преимуществе одной команды над другой? Описывать все заброшенные шайбы? Долго и нудно. Скажу только, что шайбы забрасывались на любой, даже самый взыскательный зрительский вкус, о чем и сказал сидящий рядом со мной на трибуне болельщик «Таганая»: «Очень хорошо, что у нас есть комфортабельный лед и на нем можно увидеть такую хоккейную красоту» (это с учетом того, что шайбы влетали в ворота местной команды).

Второй момент, который отметил болельщик, сидящий по другую мою руку: «А «желто-черные» играют с нашими очень аккуратно. Совсем их не прессуют. По сравнению с той кровавой бойней, которая была здесь с «Трактором», можно сказать, просто берегут их».

Третий момент уже статистический – все игроки «Гранита», внесенные в протокол матча отметились в этом самом протоколе каким-либо техническим действием (гол, передача, удаление). Также следует, наверное, сказать о том, что «Таганай» продержался до первой шайбы в свои ворота целых семь с половиной минут, в отличие от ХК «Коркино» (36 сек) и Усть-Катава (2 мин).

В целом же, можно сказать, что игра прошла с подавляющим преимуществом «Гранита», хотя в отдельные моменты, выбравшись из своей зоны, юные хоккеисты «Таганая» доставляли некоторое беспокойство нашим голкиперам. Случалось это как раз из-за того, что игроки озерской команды резко и жестко не играли в отборе против златоустовских игроков.

После этого матча «Гранит» набирает 12 очков и занимает второе место в турнирной таблице Чемпионата Челябинской области.

Следующий матч ХК «Гранит» проведет в субботу, 24 декабря, на своей площадке с «Уралом» из Усть-Катава. Начало игры в 13.00.

Пресс-атташе «Ассоциации футбола и хоккея ОГО» С.Любчанский

http://www.afh-ozersk.ru/

Видео Алексея Женина

Комментарий Геннадия Мокробородова