ХК «Таганай» в матче с ХК «Гранит» разделил судьбу ХК «Коркино». Видео

17 декабря ЛДС «Таганай» г. Златоуст, 150 зрителей.
Что можно рассказать об игре, итоговый результат которой говорит о значительном преимуществе одной команды над другой? Описывать все заброшенные шайбы? Долго и нудно. Скажу только, что шайбы забрасывались на любой, даже самый взыскательный зрительский вкус, о чем и сказал сидящий рядом со мной на трибуне болельщик «Таганая»: «Очень хорошо, что у нас есть комфортабельный лед и на нем можно увидеть такую хоккейную красоту» (это с учетом того, что шайбы влетали в ворота местной команды).
Второй момент, который отметил болельщик, сидящий по другую мою руку: «А «желто-черные» играют с нашими очень аккуратно. Совсем их не прессуют. По сравнению с той кровавой бойней, которая была здесь с «Трактором», можно сказать, просто берегут их».
Третий момент уже статистический – все игроки «Гранита», внесенные в протокол матча отметились в этом самом протоколе каким-либо техническим действием (гол, передача, удаление). Также следует, наверное, сказать о том, что «Таганай» продержался до первой шайбы в свои ворота целых семь с половиной минут, в отличие от ХК «Коркино» (36 сек) и Усть-Катава (2 мин).
В целом же, можно сказать, что игра прошла с подавляющим преимуществом «Гранита», хотя в отдельные моменты, выбравшись из своей зоны, юные хоккеисты «Таганая» доставляли некоторое беспокойство нашим голкиперам. Случалось это как раз из-за того, что игроки озерской команды резко и жестко не играли в отборе против златоустовских игроков.
После этого матча «Гранит» набирает 12 очков и занимает второе место в турнирной таблице Чемпионата Челябинской области.
Следующий матч ХК «Гранит» проведет в субботу, 24 декабря, на своей площадке с «Уралом» из Усть-Катава. Начало игры в 13.00.
Пресс-атташе «Ассоциации футбола и хоккея ОГО» С.Любчанский