О движении автобусов в Новогодние каникулы

Вниманию горожан!

Муниципальное учреждение «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» информирует:

Движение автобусов по городским, пригородным и специальным садовым маршрутам с 31 декабря 2016 по 8 января 2017 будет осуществляться по воскресному расписанию.

31 декабря 2016:

· на городских маршрутах последний рейс с конечных остановочных пунктов будет выполняться на 20.00;

· по городскому маршруту № 2 последний рейс от пл. Курчатова в 20.00 и из поселка Татыш в 20.30;

· последний рейс по междугороднему маршруту № 560 из города Екатеринбурга переносится на 19.54;

· по междугороднему маршруту №565 «Озерск – Челябинск» все рейсы будут выполняться согласно расписанию.

1 января 2017 движение городских и пригородных маршрутов будет выполняться по воскресному расписанию.

Начало движения:

· маршрут № 2 пл. «Курчатова – пос.2» - с 6.30;

· маршрут № 3 «КПП-2-Швейная фабрика» - с 9.00;

· маршрут № 5 от пл. «Курчатова» с 9.00;

· маршрут № 6 от «ДК «Маяк» - с 9.00;

· маршрут № 7 «УМР – КПП-2» - с 7.00;

· маршрут № 196 «Озерск – Кыштым» - с 10.00;

· маршрут № 272 «Озерск – Новогорный» начало движения в 14.00;

· маршрут № 271 «Озерск – Метлино» первый рейс будет выполняться на 7.00 из Метлино, а далее по расписанию.

По междугороднему маршруту №560 «Озерск – Екатеринбург» рейсы на 4.30 и 14.00 в город Екатеринбург и на 10.04 и на 19.04 из города Екатеринбурга отменены.

По маршруту №565 «Озерск – Челябинск» рейсы на 6.00 и 9.00 в город Челябинск и на 9.32 и 12.35 из города Челябинска отменены.

Рейсы по пригородному маршруту №223 «Озерск – Касли» будут выполняться только 31 декабря 2016, 7 и 8 января 2017 по воскресному расписанию.

На 8 января 2017 года введён дополнительный рейс по маршруту № 560 «Озёрск – Екатеринбург» на 14.00.

Кассы «ТЭА» будут работать:

31 декабря 2016 с 7.45 до 18.30,

01.января 2017 с 9.00 до 18.30,

со 02 по 08 января 2017 с 08.00 до 18.30.

(информация предоставлена МУП «УАТ»)