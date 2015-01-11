Легенда: театр драмы — под угрозой

22 декабря сотрудники Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск совместно с коллегами из Отдела УФСБ России по Челябинской области в г. Озерск провели антитеррористические учения.

По замыслу учений в дежурную часть озерской полиции поступило сообщение о том, что неизвестным у главного входа драматического театра «Наш дом» была оставлена сумка, в которой предположительно находится взрывное устройство.

На место незамедлительно был направлен наряд вневедомственной охраны войск национальной гвардии, который подтвердил полученную информацию.

Сотрудники полиции провели оцепление, нарядами ДПС организовано дорожное движение в районе театра. На месте отработали кинологи со служебными собаками и следственно-оперативная группа.

Действия сотрудников полиции при проведении специальной операции руководством учения оценены положительно. Управление МВД России по ЗАТО г. Озерск подобные тренировки проводит на постоянной основе.

Пресс-служба Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск