Экс-директор «Уралгидромонтажа» ответит за невыплату заработной платы

12 декабря прокурором ЗАТО город Озерск было утверждено обвинительное заключение в отношении бывшего руководства ЗАО «Уралгидромонтаж» по ч.2 ст.145.1 УК РФ «Невыплата заработной платы». Подробности резонансного уголовного дела, расследование в рамках которого продолжалось почти год, рассказал капитан юстиции Денис Миролюбов, старший следователь следственного отдела по ЗАТО г.Озерск СУ СКР по Челябинской области:

- Уголовное дело было возбуждено 20 января 2016 года по ч.2 ст.145.1 по факту невыплаты заработной платы сотрудникам предприятия «Уралгидромонтаж». При возбуждении задолженность по заработной плате составляла 1 млн 800 тыс. рублей, общее число потерпевших составляло на тот момент 17 человек. Всего в ходе следствия признано и установлено потерпевшими 220 человек, из них 134 человека не получали заработную плату два и более месяца на общую сумму 11 млн 780 тыс. рублей.

- Скажите, с чем было связано столь продолжительное производство по делу?

- Со сложностью дела, необходимостью проведения экспертиз. Всего было проведено 11 экспертиз, из них одна финансово-аналитическая и 10 бухгалтерских. Кроме того, было допрошено большое количество потерпевших в разных городах Челябинской области, порядка 70 человек проживали за пределами Озерского городского округа. Также по делу допрошено более 40 свидетелей.

- Кому было предъявлено обвинение?

- Бывшему генеральному директору ЗАО «Уралгидромонтаж» В.А.Савватееву, который руководил предприятием с 27 апреля 2015 года по 15 января 2016 года. Именно за этот период сложилась основная сумма задолженности по заработной плате. Фактически руководитель предприятия вкладывал средства в его оборот за счет фонда оплаты труда, пытался создать видимость его ликвидности. Хотя на тот момент уже были все признаки банкротства «Уралгидромонтажа», была необходимость возбуждать дело о банкротстве. В таком случае, в порядке, предусмотренном федеральным законодательством, задолженность по зарплате была бы погашено. Этого сделано не было. За указанный период деятельности через расчётные счета предприятия проходили денежные средства на сумму порядка 80 млн рублей, то есть возможность выплатить работникам деньги появлялась неоднократно. Помимо этого, реализовывались активы фирмы – транспортные средства и объекты недвижимости на общую сумму около 7 млн рублей. Эти средства также ушли не на выплату заработной платы, а на расчёты с контрагентами. Чтобы обеспечить выплату ущерба при соответствующем решении суда, по ходатайству следствия было арестовано имущество предприятия на сумму почти 60 млн рублей, в числе которых есть объекты недвижимости.

- То есть, средства у предприятия на заработную плату имелись?

- Безусловно, имелись. Следственными органами была проведена кропотливая работа, направленная на установление факта наличия денежных средств и неправильного их расходования. Выплата заработной платы является первоочередным направлением расходования денежных средств. И директор, направляя средства предприятия на иные цели, допустил нарушение конституционных прав граждан.

- Признал ли обвиняемый свою вину?

- Савватеев своей вины не признал, указав, что средства направлялись на поддержание жизнедеятельности предприятия.

- Как теперь будет реализовано право работников на получение задолженности по заработной плате?

- В ходе следствия те, кто пожелал воспользоваться соответствующим правом, обратились с гражданскими исками. Теперь в суде они имеют право возместить и моральный, и материальный вред. Те работники, кто не изъявили в ходе следствия желания быть признанными гражданскими истцами, имеют право сделать это в суде, подав соответствующий иск. Помимо этого, сейчас рассматривается дело о банкротстве «Уралгидромонтаж», и конкурсный управляющий при наличии свободных денежных средств обязан в первую очередь погашать задолженность по заработной плате.

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