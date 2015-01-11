Экс-директор «Уралгидромонтажа» ответит за невыплату заработной платы

Реклама на сайте|Обратная связь Вторник, 27 декабря, 03:17
Регистрация на сайте
Авторизация

Пресс конференция 19 декабря 2

Пресс конференция 19 декабря 1

Интервью с Ю.В.Куликовой

Интервью с В.А.Вельке

Хоккей с шайбой Таганай - Гранит 17.12.16

Интервью с А.В.Печёнкиным

Интервью с В.Р.Каримовым

Интервью с А.Д.Лучниковым

Интервью с Луизой Белой

Актуальный комментарий И.Сбитнева 21.11

Онлайн с М.И.Похлебаевым 18.11

Актуальный комментарий И.Масягиной и М.Истоминой 14.11

Онлайн с Г.Н.Мокробородовым 10.11

Актуальный комментарий Л.В.Горбуновой 02.11

Посёлок Новогорный с высоты

2 часть онлайн с Е Щербаковым 28.10

1 часть онлайн с Е Щербаковым 28.10

Актуальный комментарий И.М. Сбитнева 24.10

Актуальный комментарий И.М. Сбитнева 20.10

Актуальный комментарий И.В. Егоровой 20.10

Творческая встреча с Владимиром Царьковым

Онлайн-интервью с Ириной Курьяновой

Пресс-конференция в театре кукол "Золотой петушок" 02.10

Онлайн-интервью с О.В.Хакимовой

Горнолыжный комплекс "Егоза"

Актуальный комментарий Е. Щербакова 03.10

Пресс-конференция в театре "Наш дом"

Актуальный комментарий И. Сбитнева 26.09

Актуальный комментарий О. Костикова 26.09

Интервью директора театра "Наш дом" В.Кулика

4 Секреты манипуляции Наркотики

3 Секреты манипуляции Табак

2 Секреты манипуляции Алкоголь

1 История одного обмана

Протоиерей Димитрий Шорин о проекте "Общее дело"

Актуальный комментарий Е. Щербакова 12.09

Актуальный комментарий Е. Щербакова 05.09

Актуальный комментарий О.Костикова 05.09

Актуальный комментарий Е. Щербакова 29.08

Актуальный комментарий А.Каюрина и В.Рогозина 23.08

О.Ланге о подготовке к учебному году

Актуальный комментарий Е. Щербакова 15.08

Актуальный комментарий И. Сбитнева 08.08

Актуальный комментарий О. Костикова 08.08

Актуальный комментарий Е. Щербакова 01.08

Актуальный комментарий И.Сбитнева 25.07

Актуальный комментарий И.Сбитнева 18.07

Актуальный комментарий Е.Щербакова 11.07

Онлайн с А.М.Каюриным 7.07

Актуальный комментарий Л.Горбуновой 7.07

Актуальный комментарий И.Сбитнева 4.07

Актуальный комментарий А.Пименова 4.07

С И Васильева на Последнем звонке в шк 38

А А Кузнеченков на Последнем звонке в шк 38

Празднование 10-летия УКС в Кыштыме и В.Уфалее

Актуальный комментарий А.Каюрина 16.05

Концерт Ирины Крутовой в Озёрске

Парад Победы в Озёрске

Пасха в Озёрске

Первомай в Озёрске

Комментарий А.А.Бахметьева 25.04.16

А.А.Кузнеченков об Общественном форуме 22.04.16

Онлайн с М.И. Похлебаевым 20.04.16

OzerskDanceFestival 17/04/16

Актуальный комментарий О.Костикова 15.04

Актуальный комментарий Е. Щербакова 11.04

Информационный тв-канал

Актуальный комментарий И.Сбитнева 4.04

Актуальный комментарий И.Сбитнева 28.03

А.Шенберг "Сон о войне"

А.Шенберг о своём творческом выборе

Зрители о "Трамвае "Желание"

Зрители о "Трамвае "Желание"

Зрители о "Трамвае "Желание"

В. Кулик о "Трамвае "Желание"

Актуальный комментарий. 20.03.2016

А.Волынцев о своей книге 7 СТАКАНОВ СМАЛЬТЫ

Стихи А.Волынцева читает з.а. РФ В.Азимов

Стихи А.Волынцева читает О.Литвинцева

Стихи А.Волынцева читет з.а. РФ Н.Скрябин

А.Волынцев о своей книге СОРОКОВКА БЕЗ ГРИМА

Полёт над ночным Озёрском

И.А. Баринова в Озёрске

Актуальный комментарий 9.03.2016

Е. Щербаков 29.02 о мерах по ремонту дорог

Е. Щербаков 29.02 о конкурсе соцпроектов

Е. Щербаков 29.02 о встрече с ветеранами

Е. Щербаков о работе балансовых комиссий 24.02

Е. Щербаков о странице ВКонтакте 24.02

Е. Щербаков о вывозе снега 15.02

Брифинг 8.02.2016

Олег Костиков рассказал о поездке в Сколково

Онлайн-интервью с И.М.Сбитневым

О новом начальнике УКСиБа

Видеовпечатления о Егозе

О ситуации с теплоснабжением в доме №28 по бул. Гайдара. 18.01.2015

И.М. Сбитнев об аварии в Метлино. 13.01.2015

Главы о приоритетах. 11.01.2015

Глава города ответил на вопросы читателей сайта. 29.12.2015

Брифинг глав города. 28.12.2015

Об исполнении программы капитального ремонта по ОГО за 2015 год

Работа над бюджетом Озёрска завершается. 21.12.15

Сокращаем все, что можно! 14.12.15

Оснежение ГЛК "Егоза"

День города

Главы о встрече с коллективом ММПКХ. 7.12.15

Главы о проекте бюджета. 7.12.15

Светлана Пантелеева (д/с №54) о гранте Росатома. 1.12.15

Озёрск Брифинг глав города 30.11.2015

Озёрск Брифинг глав города 16.11.2015

О премьере в театре "Наш Дом"

Интервью с А.В.Акимовым. Спортцентр "Провинция"

Интервью с Э.В.Онищенко. Развитие ГЛК "ЕГОЗА"

Александр Каюрин о готовности УК к отопительному сезону
+ Добавить Новость
Погода
Город Online
Стадион «Труд» онлайн Реконструкция спортплощадки ДЮСШ онлайн Егоза Егоза Егоза Егоза Проспект карла макса ДК Маяк ДК Маяк Площадь им.Броховича Нептун Нептун Нептун
Акция «Техника безопасности»
Радио
Радио «Energy»
«Авторадио—Озерск»
Здоровье
» ЦМСЧ-71
» Мед. учреждения Челябинска
Расписание автотранспорта
» Городской
» Пригородный
» Междугородний
Архив новостей

Показать/скрыть

Декабрь 2016 (239)
Ноябрь 2016 (285)
Октябрь 2016 (335)
Сентябрь 2016 (334)
Август 2016 (410)
Июль 2016 (446)
Студия ТВ9 Озерск
Студия визуальных решений «Ника»
| Новости » Официально

Экс-директор «Уралгидромонтажа» ответит за невыплату заработной платы

12 декабря прокурором ЗАТО город Озерск было утверждено обвинительное заключение в отношении бывшего руководства ЗАО «Уралгидромонтаж» по ч.2 ст.145.1 УК РФ «Невыплата заработной платы». Подробности резонансного уголовного дела, расследование в рамках которого продолжалось почти год, рассказал капитан юстиции Денис Миролюбов, старший следователь следственного отдела по ЗАТО г.Озерск СУ СКР по Челябинской области:

Экс-директор «Уралгидромонтажа» ответит за невыплату заработной платы

- Уголовное дело было возбуждено 20 января 2016 года по ч.2 ст.145.1 по факту невыплаты заработной платы сотрудникам предприятия «Уралгидромонтаж». При возбуждении задолженность по заработной плате составляла 1 млн 800 тыс. рублей, общее число потерпевших составляло на тот момент 17 человек. Всего в ходе следствия признано и установлено потерпевшими 220 человек, из них 134 человека не получали заработную плату два и более месяца на общую сумму 11 млн 780 тыс. рублей.

- Скажите, с чем было связано столь продолжительное производство по делу?

- Со сложностью дела, необходимостью проведения экспертиз. Всего было проведено 11 экспертиз, из них одна финансово-аналитическая и 10 бухгалтерских. Кроме того, было допрошено большое количество потерпевших в разных городах Челябинской области, порядка 70 человек проживали за пределами Озерского городского округа. Также по делу допрошено более 40 свидетелей.

- Кому было предъявлено обвинение?

- Бывшему генеральному директору ЗАО «Уралгидромонтаж» В.А.Савватееву, который руководил предприятием с 27 апреля 2015 года по 15 января 2016 года. Именно за этот период сложилась основная сумма задолженности по заработной плате. Фактически руководитель предприятия вкладывал средства в его оборот за счет фонда оплаты труда, пытался создать видимость его ликвидности. Хотя на тот момент уже были все признаки банкротства «Уралгидромонтажа», была необходимость возбуждать дело о банкротстве. В таком случае, в порядке, предусмотренном федеральным законодательством, задолженность по зарплате была бы погашено. Этого сделано не было. За указанный период деятельности через расчётные счета предприятия проходили денежные средства на сумму порядка 80 млн рублей, то есть возможность выплатить работникам деньги появлялась неоднократно. Помимо этого, реализовывались активы фирмы – транспортные средства и объекты недвижимости на общую сумму около 7 млн рублей. Эти средства также ушли не на выплату заработной платы, а на расчёты с контрагентами. Чтобы обеспечить выплату ущерба при соответствующем решении суда, по ходатайству следствия было арестовано имущество предприятия на сумму почти 60 млн рублей, в числе которых есть объекты недвижимости.

- То есть, средства у предприятия на заработную плату имелись?

- Безусловно, имелись. Следственными органами была проведена кропотливая работа, направленная на установление факта наличия денежных средств и неправильного их расходования. Выплата заработной платы является первоочередным направлением расходования денежных средств. И директор, направляя средства предприятия на иные цели, допустил нарушение конституционных прав граждан.

- Признал ли обвиняемый свою вину?

- Савватеев своей вины не признал, указав, что средства направлялись на поддержание жизнедеятельности предприятия.

- Как теперь будет реализовано право работников на получение задолженности по заработной плате?

- В ходе следствия те, кто пожелал воспользоваться соответствующим правом, обратились с гражданскими исками. Теперь в суде они имеют право возместить и моральный, и материальный вред. Те работники, кто не изъявили в ходе следствия желания быть признанными гражданскими истцами, имеют право сделать это в суде, подав соответствующий иск. Помимо этого, сейчас рассматривается дело о банкротстве «Уралгидромонтаж», и конкурсный управляющий при наличии свободных денежных средств обязан в первую очередь погашать задолженность по заработной плате.

http://ozerskadm.ru

Ключевые теги: Уралгидромонтаж, прокуратура.

Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим!
-0+

Распечатать

Комментарии (0)

Комментариев еще нет. Вы можете написать первый.

Добавить комментарий

Обратите внимание, что комментарии проходят предварительную модерацию. Мы не публикуем сообщения, содержащие мат, сниженную лексику и оскорбления (даже в случае замены букв точками, тире и любыми иными символами). Не допускаются сообщения, призывающие к межнациональной и социальной розни.
 
Представьтесь, пожалуйста:
 
b
i
u
s
|
left
center
right
|
emo
color
|
hide
quote
translit
Код:
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
Введите код:

Другие новости по теме:
добавить на Яндекс
Топ просмотров
» Кому мешает новый дом?
» Интервью с Вадимом Каримовым. ВИДЕО
» Алексей Лучников подписал контракт с клубом ВХЛ «Южный Урал» (Орск)
» На трассе Слюдорудник-Кыштым водитель обнаружил страшную находку
» Интервью с Виталием Вельке. ВИДЕО
» Лосьоны массового поражения
» Обреченные на сотрудничество. Экологические аспекты отношений маленького города Озерск с большой фирмой «Фортум»
Обсуждаемые новости
» Лосьоны массового поражения
» Слово в защиту депутатов
» Интервью с Виталием Вельке. ВИДЕО
» Они присягнули Родине
» Округ не останется без ледовых городков, но недобросовестный подрядчик будет наказан
» Кому мешает новый дом?
» Интервью с Вадимом Каримовым. ВИДЕО

Облако тегов
ДТП, ЖКХ, Качан, Кыштым, ОГИБДД, ПО Маяк, УВД, Челябинск, анонс, бюджет, выборы, депутаты, дети, капремонт, конкурс, концерт, коррупция, лук, молодежь, морковь, не про Озерск но интересно, онлайн, перспективы, победы озерчан, полиция, праздник, преступление, прокуратура, служба спасения, соревнования, спасатели, спорт, суд, театр, театр драмы, фестиваль, футбол, хоккей, экология, юные таланты

Показать все теги