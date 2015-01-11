27 декабря — День спасателя Российской Федерации

Поздравляем весь коллектив муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» с профессиональным праздником - Днем спасателя!
Спасибо за доброту сердец, ежедневный труд, человечность, отвагу и доблесть.
Спасать людей — призвание и труд,
Спасать людей — недюжинная смелость.
Где жизнь на волоске — тебя зовут,
Хотя порой покоя бы хотелось.
А нынче праздник — день лишь только твой.
Для радости, застолья он причина.
Прими же поздравления, герой,
Смельчак, спасатель, истинный мужчина!
Елена Коробова, инструктор ГО
Редакция Озёрск.ру присоединяется к поздравлениям!