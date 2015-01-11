27 декабря — День спасателя Российской Федерации

Поздравляем весь коллектив муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» с профессиональным праздником - Днем спасателя!

Спасибо за доброту сердец, ежедневный труд, человечность, отвагу и доблесть.

Спасать людей — призвание и труд,

Спасать людей — недюжинная смелость.

Где жизнь на волоске — тебя зовут,

Хотя порой покоя бы хотелось.

А нынче праздник — день лишь только твой.

Для радости, застолья он причина.

Прими же поздравления, герой,

Смельчак, спасатель, истинный мужчина!

Елена Коробова, инструктор ГО

Редакция Озёрск.ру присоединяется к поздравлениям!