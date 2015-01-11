Отчет по спасенным жизням

23 декабря 2016 (пятница) в 16.13 в единую дежурно-диспетчерскую службу Озерского городского округа от дежурного диспетчера ЕДДС г. Кыштым поступило сообщение о том, что на автодороге «Кыштым - Кузнецкое» на повороте на п. Новогорный находится мужчина в нетрезвом состоянии, сначала он спал в сугробе, потом очевидцы разбудили его и поставили на ноги. Учитывая неблагоприятные погодные условия (низкая температура воздуха) и то, что мужчина двигался в направлении Озерского городского округа, было принято решение осуществить поиск мужчины в данном районе силами дежурной смены спасателей Озерска. Информация была передана в ЕДДС г. Кыштым для организации поиска, т.к. это их территория. В результате совместных действий мужчина обнаружен не был.

24 декабря 2016 (суббота) в 10.30 в единую дежурно-диспетчерскую службу Озерского городского округа по линии 112 поступило сообщение от жителя дома по ул. Бажова: рука его пятилетней дочки застряла между звеньями чугунной батареи, вытащить не может, требуется помощь спасателей. В 10.50 спасатели освободили руку девочки из чугунного плена, ожогов нет, медицинская помощь не нужна. Специнструмент не применялся.

В 17.45 в службу спасения обратилась озерчанка с просьбой вскрыть дверь квартиры, т.к. она с маленьким ребёнком не может выйти: муж закрыл дверь на ключ, ушел, долго отсутствует, изнутри открыть не получается. В 18.20 спасатели в присутствии участкового полиции вскрыли дверь квартиры при помощи слесарного инструмента.

Уважаемые озерчане!

Муниципальное учреждение «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» информирует:

За 2016 год спасатели:

· спасли 54 жизни (общее количество пострадавших за год 68);

· 47 раз оказали помощь организациям;

· оказали помощь пожарным – 9 раз, полиции – 44 раза, скорой помощи – 28 раз;

· транспортировали 49 экстренных больных;

· 34 раза разбирали завалы и осуществляли распил деревьев;

· 16 раз оказали помощь животным;

· 190 раз вскрывали двери;

· 44 раза вскрывали квартиры, где находились люди, нуждающиеся в помощи спасателей;

· 17 раз работали на воде (льду);

· три раза осуществляли поиск пострадавших на водной акватории,

· три раза поднимали утонувших;

· девять пострадавших извлекли из автомобилей при ДТП;

· сняли с высоты троих пострадавших, из колодцев достали троих;

· два раза осуществляли поисково-спасательные работы в природной среде;

· 325 раз выезжали на обеспечение безопасности соревнований, массовых мероприятий, патрулирование.

В общей сложности для оказания помощи жителям спасатели выезжали 909 раз

(55 раз помощь не потребовалась, 17 вызовов оказались ложными).

Елена Коробова, инструктор ГО