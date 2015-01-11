Школьники Троицка ушли на карантин, отменены все новогодние мероприятия

Школы Троицка (Челябинская область) закрыты на карантин по гриппу и острым респираторным вирусным инфекциям, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Новогодние каникулы у учащихся Троицка начались на неделю раньше. В связи с интенсивным приростом заболеваемости ОРВИ, особенно среди школьников 7-14 лет, на заседании оперативного штаба по координации мероприятий по профилактике гриппа было решено приостановить учебный процесс по 30 декабря 2016 года», – сообщили в мэрии.

Там уточнили, что в городе отменены праздничные мероприятия в школах и учреждениях дополнительного образования.

Добавим, в полном составе на «досрочные каникулы» ушли школы Чебаркуля, Магнитогорска и прилегающих к нему Агаповского, Кизильского, Нагайбакского и Верхнеуральского районов. В Миассе на карантин закрыты школы № 22 и 30, а также параллели первых классов в лицее № 6 и школе № 9. В Копейске отменены уроки в семи учебных учреждениях – № 4, 6, 9, 15, 42, 43 и 45. По рекомендации санитарных врачей, в связи с ростом заболеваемости острыми респираторными заболеваниями, власти Коркинского района отправляют детей на досрочные каникулы с 27 декабря.

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