ХК «Гранит» завершил 2016 год очередной победой

Заключительный матч уходящего 2016 года ХК «Гранит» провел в Чемпионате Челябинской области с командой «Метеор-Сигнал» (Челябинск). Как оказалось, для того, чтобы завершить игру в свою пользу, «Граниту» достаточно было сыграть в свою силу всего один период. Именно в первом периоде была решена судьба матча.

ХК «Метеор-Сигнал» (Челябинск) - ХК «Гранит» (Озерск) 2 : 8 (0:5; 2:2; 0:1)

Шайбы забросили: 3 мин – А.Кириллов 0:1; 5 мин – Е.Алабугин (В.Шубников, С.Михайлов) 0:2; 10 мин – С.Михайлов 0:3; 16 мин – А.Носов (Д.Петрюк) 0:4; 18 мин – П.Брюханов (А.Савицкий) 0:5; 22 мин – Д.Петрюк (П.Брюханов, А.Носов) 0:6; 24 мин – Д.Степанов 1:6; 26 мин – А.Демкин (П.Брюханов) 1:7; 33 мин – А.Смирных (Д.Степанов) 2:7; 48 мин – И.Захаров 2:8.

ХК «Метеор-Сигнал» (Челябинск): М.Калашников (вр); А.Бердышев, А.Надргулов, С.Прохоренко, Ю.Смирнов, А.Смирных, М.Сташкевич (защ); Н.Бураковский, А.Казаков, Е.Лебедев (к), А.Ложкин, А.Муравьев, И.Притиск, В.Пыщев, Д.Степанов, К.Филатов, Н.Кравченко. Зап.вр: Д.Варнин

«Гранит» (Озерск): Э.Сафин (с 31 мин – С.Ширяев) (вр): В.Дыдыкин – В.Шубников; Е.Алабугин (к) – И.Валеев – С.Михайлов; М.Ковлягин – Г.Свирепо; П.Брюханов – А.Демкин – Д.Петрюк; А.Носов – Д.Созинов; А.Кириллов – М.Куликов – Р.Шакиров; Д.Климов – С.Егоров; А.Савицкий – В.Аникеев – И.Захаров.

Штраф: 4 мин – 12 мин (В.Шубников – 4; Д.Созинов, Р.Шакиров, Г.Свирепо, А.Кириллов).

Судьи: А.Чирюкин; М.Болтов, В.Смоленков (все – Озерск)

28 декабря ЛДС «Сигнал» г. Челябинск, 50 зрителей.

Игроки «Гранита» не стали откладывать дело в долгий ящик и сразу же обосновались в зоне хозяев льда. Давление на игроков «Сигнала» оказывалось такое, что уже на 3-й минуте они потеряли Александра Кириллова, который с шайбой оказался совершенно один перед воротами и спокойно бросил в верхний угол.

Ровно через две минуты уже наша первая пятерка сотворила очередной гол в ворота Максима Калашникова (кстати, очень неплохо отыгравшего весь матч). Виктор Шубников забросил шайбу во фланг, где борьбу у борта выиграл Сергей Михайлов и точно переадресовал шайбу на замыкающего дальнюю штангу Евгения Алабугина – 2:0.

Красивым получился четвертый гол в ворота челябинской команды – тройка А.Демкина растерзала оборону хозяев и вывела на завершающий бросок защитника Артема Носова, перед которым оставался только пустой угол ворот.

К чести молодых челябинских игроков, во втором периоде они добавили в движении и настырности (особенно выделялся своим настроем Евгений Лебедев (№ 14), не раз на скорости обыгрывавший игроков «Гранита»), что принесло свои плоды.

До поры до времени Эмиль Сафин «отмахивался» от разнообразных по сложности бросков, но против выхода Дмитрия Степанова, которого, почему-то наши защитники сопровождали до ворот «почетным эскортом», наш голкипер ничего поделать не смог. Точно также пропустил свой гол и Сергей Ширяев, вышедший на площадку в середине игры.

«Гранит» играл в меньшинстве. Как прошла передача из угла площадки через всю зону и нашла клюшку набегавшего на дальний угол защитника, нужно спросить у наших игроков, которые в этот момент «охраняли кукурузу» (пустой пятачок). Естественно, наш голкипер здесь был бессилен. В остальных моментах Сергей Ширяев сыграл уверенно и надежно.

После второго периода с окончательным результатом матча было все ясно, и тренер нашей команды Василий Куликов отправил на отдых первую тройку нападения и вторую пару защитников.

Окончательный результат на 48-й минуте установил своим фирменным сумасшедшим по силе и точности щелчком от синей линии Игорь Захаров – вратарь даже не шелохнулся - 8:2. «Гранит» одерживает очередную победу и продолжает гонку за лидером.

ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД НА 29 ДЕКАБРЯ 2016 года.

1.«Звезда» (Чебаркуль) 7 7 0 0 83 – 17 21

2.«Гранит» (Озерск) 7 6 0 1 63 – 18 18

3.«Политехник» (Челябинск) 4 3 0 1 15 – 13 9

4.ХК «Трехгорный» (Трехгорный) 5 3 0 2 26 – 18 9

5.«Трактор-ЮХЛ» (Челябинск) 7 2 0 5 24 – 287 (1 проигрыш в о/т)

6.«Вагоностроитель» (Усть-Катав) 6 2 0 4 21 – 29 6

7.«Метеор-Сигнал» (Челябинск) 8 2 0 6 30 – 52 5 (1 победа в о/т)

8.ХК «Коркино» (Коркино) 7 2 1 4 16 – 67 5

9.«Таганай» (Златоуст) 6 1 0 5 16 – 53 4 (1 проигрыш в о/т)

ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД В ЧЕМПИОНАТЕ ЧЕЛЯБИНСКА НА 29 ДЕКАБРЯ 2016 года.

1.ХК «Гранит» (Озерск) 10 10 0 0 67 – 17 30

2.«Газпром» (Челябинск) 10 7 1 2 43 – 22 22

3.«Миасс-Сити» (Миасс) 10 7 0 3 62 – 21 21

4.«Центурион» (Челябинск) 10 7 0 3 43 – 24 21

5.«УралГУФК» (Челябинск) 10 5 0 5 41 – 31 15

6.«Ледник» (Челябинск) 10 3 0 7 31 – 67 9

7.«Энергосталь» (Челябинск) 9 2 1 6 22 – 40 7

8.«Заряд» (Челябинск) 10 1 1 8 26 – 63 4

9.«Удар» (Челябинск) 9 0 1 8 23 – 73 1

Пресс-атташе «Ассоциации футбола и хоккея ОГО» С.Любчанский

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