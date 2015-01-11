При участии Группы ЧТПЗ открыты детские спортивные площадки в Озерске

В рамках социально-экономического сотрудничества Челябинского трубопрокатного завода (входит в Группу ЧТПЗ) и администрации Озерского городского округа введена в эксплуатацию третья всесезонная площадка для детско-юношеского спорта.

В церемонии открытия, которая состоялась сегодня на территории лицея №39, приняли участие председатель Совета директоров Группы ЧТПЗ Александр Федоров, заместитель секретаря Регионального отделения ВПП «Единая Россия» Семен Мительман, глава Озерского городского округа Олег Костиков и глава администрации Озерского городского округа Евгений Щербаков.

Построенные Группой ЧТПЗ объекты расположены при школах №25, №33, и №39. Установка еще одной площадки – для занятий летними видами спорта – стартовала при школе №38. Напомним, первый аналогичный проект в городе Озерске реализован при содействии Группы ЧТПЗ в 2014 году, когда площадка открылась в детско-юношеской спортивной школе.

– Группа ЧТПЗ реализует программу поддержки детского спорта около 10 лет. В частности, на территориях присутствия компании благодаря созданию спортивной инфраструктуры организовано 14 дворовых клубов по хоккею с мячом, в которых занимаются порядка 600 детей. Многие из них уже стали профессиональными спортсменами. Следуя ценности корпоративной философии Белой металлургии «Здоровье», мы продолжаем развивать программу и приобщать молодое поколение к здоровому образу жизни, – отметил акционер, председатель Совета директоров ЧТПЗ Александр Федоров.

Реализация проекта по строительству спортивных площадок для занятий хоккеем, футболом, волейболом и баскетболом в Озерске стартовала осенью 2016 года. Все спортивные объекты оснащены баскетбольными кольцами. На трех из них установлены борта, залит лед, нанесена разметка для игры в хоккей. Вместе с современными площадками Группа ЧТПЗ подарила школам спортивный инвентарь – волейбольные, футбольные и баскетбольные мячи, а также по 28 комплектов хоккейной формы. Для занятий на всесезонных площадках планируется организовать три детско-юношеских спортивных клуба. В свободное от учебно-тренировочного процесса время корты будут доступны для массового катания на коньках. Компания также берет на себя обязательства по межсезонной адаптации объектов к летним видам спорта. По предварительным подсчетам ежегодно пользоваться инфраструктурой площадок смогут более 1500 детей.

– Эффективное сотрудничество органов власти и бизнеса позволило создать в нашем городе качественные, комфортные и безопасные социальные объекты. Уверен, что совсем скоро они наполнятся детскими голосами и громким стуком хоккейных клюшек и шайб. Я благодарен Группе ЧТПЗ, лично Андрею Комарову и Александру Федорову, за большой вклад в реализацию данного проекта, – сказал глава администрации Озерского городского округа Евгений Щербаков.

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Фото Владимира Беляева.