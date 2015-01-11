«Рождественские старты» на Егозе

Дорогие друзья!

С Новым годом и Рождеством Вас!

Желаем вам покорять любые вершины и никогда не сдаваться)))

Напоминаем, что все новогодние праздники мы будем открыты для Вас: 30.12 - с 12:00 до 17:00

с 31.12 до 8.01 (включая 1 января) - с 10:00 до 17:00!

А вот 7 января мы приглашаем Вас принять участие в наших в традиционных "Рождественских стартах" - соревнования по горным лыжам и сноуборду среди ветеранов и любителей в дисциплине слалом-боне.

Начало в 11:00!

Go на гору!

Положение о проведении соревнований: polozhenie-2017g-07yanvarya.doc [40 Kb]