«Рождественские старты» на Егозе

Дорогие друзья!
С Новым годом и Рождеством Вас!
Желаем вам покорять любые вершины и никогда не сдаваться)))
Напоминаем, что все новогодние праздники мы будем открыты для Вас: 30.12 - с 12:00 до 17:00
с 31.12 до 8.01 (включая 1 января) - с 10:00 до 17:00!
А вот 7 января мы приглашаем Вас принять участие в наших в традиционных "Рождественских стартах" - соревнования по горным лыжам и сноуборду среди ветеранов и любителей в дисциплине слалом-боне.
Начало в 11:00!
Go на гору!
Положение о проведении соревнований: polozhenie-2017g-07yanvarya.doc [40 Kb]
Ключевые теги: ГЛК ЕГОЗА.
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