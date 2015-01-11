Прокуратурой приняты меры реагирования к нарушителям законодательства в сфере закупок

Прокуратура ЗАТО г. Озерска в ходе мониторинга сайта zakupki.gov.ru установила, что МБУ Озерского городского округа «Арена» в июне 2016 заключило контракт с субъектом малого и среднего предпринимательства на выполнение ремонтных работ в бассейне КСК «Лидер».

При проверке своевременности оплаты принятых заказчиком работ установлено, что работы оплачены спустя два месяца, информация об исполнении контракта размещена учреждением на сайте только после поступления требования от прокуратуры города.

Отсутствие указанной информации создает препятствия для участия в закупках субъектов малого и среднего предпринимательства РФ, поскольку отсутствие сведений об оплате муниципальных контрактов (договоров) муниципальными бюджетными учреждениями округа может повлиять на их участие в процедурах, связанных с закупками.

По результатам проверки руководителю муниципального учреждения внесено представление, по итогам рассмотрения которого контрактный управляющий привлечен к дисциплинарной ответственности.

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