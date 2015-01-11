Дорогие жители Озерского городского округа!

От всей души поздравляем вас с наступающим Новым годом и Рождеством!

2016 год стал для нашего округа временем позитивных перемен. Ремонт автомобильных дорог, значительное внимание жилищно-коммунальному комплексу, новый автобусы – это далеко не полный перечень того, что удалось сделать совместными усилиями муниципальной власти и градообразующего предприятия ФГУП «ПО «Маяк». Кроме того, уходящий год запомнится неравнодушием и патриотизмом жителей округа – активное участие озерчан в конкурсах социальных проектов лишнее тому подтверждение. Это лучшее доказательство того, что действуя вместе, одной командой, мы способны на многое.

В наступающем году желаем вам мира, благополучия и добра! Пусть проходят мимо невзгоды, пусть каждый новый день приносит только радостные события и благие вести! Желаем исполнения самых сокровенных желаний, добрых мыслей и дел во благо родного Озерска!

Глава Озерского городского округа О.В.Костиков.

Глава администрации Озерского городского округа Е.Ю.Щербаков.

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