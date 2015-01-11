Новогодний розыгрыш УКС-Озёрск. Результаты

Дорогие наши абоненты!

Сегодня, 9 января 2017 года, в 13:00, прошел розыгрыш сертификатов от компании "Уральские кабельные сети - Озёрск".

Все лицевые счета, на которых на сегодняшний день была сумма, равная 1 абонентской плате, автоматически приняли участие в розыгрыше 20 сертификатов на 1 месяц бесплатного интернета.

Среди тех, кто оплатил 2 месяца, было разыграно 5 сертификатов на 2 месяца бесплатного интернета.

Среди тех, кто оплатил 3 месяца и больше, — 5 сертификатов на 3 месяца бесплатного интернета.

А наш «Джек Пот» — 6 месяцев бесплатного интернета — был разыгран среди тех, кто в течение 2016 года не имел задолженности по абонентской плате.

Розыгрыш проводился через генератор случайных чисел.



Видео, подтверждающее честность и прозрачность проведения розыгрыша.

1 месяц бесплатного интернета с действующим тарифом достался владельцам лицевых счетов №№31865, 12595, 17408, 16825, 7033, 31291, 12742, 36028, 18606, 12671, 9919, 34774, 7169, 35564, 12393, 33, 5898, 11235, 6325, 32945.

2 месяца владельцам лицевых счетов №№ 3067, 32517, 5515, 18046, 33635.

3 месяца владельцам лицевых счетов №№ 18474, 6244, 34394, 14250, 35535.

6 месяцев владельцу лицевого счета № 8834!

Поздравляем всех победителей.

В течении пары дней с ними свяжутся наши менеджеры и обсудят детали вручения или зачисления приза.

Всем спасибо за участие, за то, что выбрали нас!

Удачного вам Нового года!