» «Золушка» — лауреат I степени на конкурсе «Браво, дети!»

С 4 по 8 января в миасском ДКиТ «Прометей» состоялся международный конкурс «Браво, дети! Рождественские встречи», уже в десятый раз собирающий в Миассе талантливых детей из разных стран и городов. В этом году, помимо Казахстана и Башкортостана, очень обширно была представлена Челябинская область — Челябинск, Чебаркуль, Златоуст, Копейск, Сатка, Снежинск, Кыштым, Озерск…

На сцену выходили юные танцоры, вокалисты, циркачи, чтецы, музыканты, любители создавать поделки своими руками, которых оценивало беспристрастное жюри. Его председателем уже не в первый раз выступил профессор Венской консерватории, лауреат престижных международных конкурсов, солист популярного джаз-бенда, успешно выступающий соло и с оркестром Йожеф Ивашка. Который, кстати, весьма неплохо и с удовольствием говорит по-русски:

— Мне здесь все нравится, я в ваш город приезжаю уже в четвертый раз, и каждый раз он по-новому красив. Рождество — прекрасное время. Самое лучшее для встречи с детьми — они все талантливы! А родители совершают настоящий подвиг, поддерживая их и прививая им культуру. Педагоги и организаторы конкурса превращают его в настоящий праздник. Все вместе они делают фантастически сложную работу, а дети не столько соревнуются друг с другом, сколько радуются празднику и общению. Они все замечательно подготовлены, стараются, и их очень тяжело судить.

Председатель жюри Йожеф Ивашка с участницей конкурса. Фото Татьяны Салминой

Но что отличает этот конкурс от многих подобных - здесь нет проигравших. Пусть кто-то от природы одарен несколько более щедро, а кто-то начал заниматься творчеством совсем недавно, звания лауреатов трех степеней и дипломантов, а также призы и подарки, получают все! И пусть сегодня кто-то не дотянул до лауреатской тройки, значит, есть, к чему стремиться — нужно просто заниматься делом, которое любишь, и в следующий раз выступить лучше. Победив, в первую очередь, самого себя!

Гала-концерт и церемония награждения, как всегда, прошли очень торжественно и вместе с тем дружески и весело — каждый ребенок под аплодисменты всего зала получал свои награды, собираясь обязательно вернуться в этот зал позже. Потому что совсем скоро талантливые дети снова соберутся здесь на конкурсе «Браво, дети! Праздник весны».

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Озёрск представляла старшая группа Народного коллектива Ансамбль бального танца "Золушка" в составе Егора Фролова, Натальи Фроловой, Льва Чернушкина, Насти Молотовой, Леры Пантюхиной, Ксюши Сизоненко, Михаила Стогова. Ребята выступили с танцевальной композицией "Охота" в латиноамериканском стиле и стали лауреатами I степени! Поздравляем юных танцоров и их руководителей Юлию Третьякову и Сергея Пантюхина!

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