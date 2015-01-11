» «Золушка» — лауреат I степени на конкурсе «Браво, дети!»

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Встречаем 2017!

Кыштым как центр туризма

Интервью Деда Мороза

Пресс конференция 19 декабря 2

Пресс конференция 19 декабря 1

Интервью с Ю.В.Куликовой

Интервью с В.А.Вельке

Хоккей с шайбой Таганай - Гранит 17.12.16

Интервью с А.В.Печёнкиным

Интервью с В.Р.Каримовым

Интервью с А.Д.Лучниковым

Интервью с Луизой Белой

Актуальный комментарий И.Сбитнева 21.11

Онлайн с М.И.Похлебаевым 18.11

Актуальный комментарий И.Масягиной и М.Истоминой 14.11

Онлайн с Г.Н.Мокробородовым 10.11

Актуальный комментарий Л.В.Горбуновой 02.11

Посёлок Новогорный с высоты

2 часть онлайн с Е Щербаковым 28.10

1 часть онлайн с Е Щербаковым 28.10

Актуальный комментарий И.М. Сбитнева 24.10

Актуальный комментарий И.М. Сбитнева 20.10

Актуальный комментарий И.В. Егоровой 20.10

Творческая встреча с Владимиром Царьковым

Онлайн-интервью с Ириной Курьяновой

Пресс-конференция в театре кукол "Золотой петушок" 02.10

Онлайн-интервью с О.В.Хакимовой

Горнолыжный комплекс "Егоза"

Актуальный комментарий Е. Щербакова 03.10

Пресс-конференция в театре "Наш дом"

Актуальный комментарий И. Сбитнева 26.09

Актуальный комментарий О. Костикова 26.09

Интервью директора театра "Наш дом" В.Кулика

4 Секреты манипуляции Наркотики

3 Секреты манипуляции Табак

2 Секреты манипуляции Алкоголь

1 История одного обмана

Протоиерей Димитрий Шорин о проекте "Общее дело"

Актуальный комментарий Е. Щербакова 12.09

Актуальный комментарий Е. Щербакова 05.09

Актуальный комментарий О.Костикова 05.09

Актуальный комментарий Е. Щербакова 29.08

Актуальный комментарий А.Каюрина и В.Рогозина 23.08

О.Ланге о подготовке к учебному году

Актуальный комментарий Е. Щербакова 15.08

Актуальный комментарий И. Сбитнева 08.08

Актуальный комментарий О. Костикова 08.08

Актуальный комментарий Е. Щербакова 01.08

Актуальный комментарий И.Сбитнева 25.07

Актуальный комментарий И.Сбитнева 18.07

Актуальный комментарий Е.Щербакова 11.07

Онлайн с А.М.Каюриным 7.07

Актуальный комментарий Л.Горбуновой 7.07

Актуальный комментарий И.Сбитнева 4.07

Актуальный комментарий А.Пименова 4.07

С И Васильева на Последнем звонке в шк 38

А А Кузнеченков на Последнем звонке в шк 38

Празднование 10-летия УКС в Кыштыме и В.Уфалее

Актуальный комментарий А.Каюрина 16.05

Концерт Ирины Крутовой в Озёрске

Парад Победы в Озёрске

Пасха в Озёрске

Первомай в Озёрске

Комментарий А.А.Бахметьева 25.04.16

А.А.Кузнеченков об Общественном форуме 22.04.16

Онлайн с М.И. Похлебаевым 20.04.16

OzerskDanceFestival 17/04/16

Актуальный комментарий О.Костикова 15.04

Актуальный комментарий Е. Щербакова 11.04

Информационный тв-канал

Актуальный комментарий И.Сбитнева 4.04

Актуальный комментарий И.Сбитнева 28.03

А.Шенберг "Сон о войне"

А.Шенберг о своём творческом выборе

Зрители о "Трамвае "Желание"

Зрители о "Трамвае "Желание"

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«Золушка» — лауреат I степени на конкурсе «Браво, дети!»

С 4 по 8 января в миасском ДКиТ «Прометей» состоялся международный конкурс «Браво, дети! Рождественские встречи», уже в десятый раз собирающий в Миассе талантливых детей из разных стран и городов. В этом году, помимо Казахстана и Башкортостана, очень обширно была представлена Челябинская область — Челябинск, Чебаркуль, Златоуст, Копейск, Сатка, Снежинск, Кыштым, Озерск… 

На сцену выходили юные танцоры, вокалисты, циркачи, чтецы, музыканты, любители создавать поделки своими руками, которых оценивало беспристрастное жюри. Его председателем уже не в первый раз выступил профессор Венской консерватории, лауреат престижных международных конкурсов, солист популярного джаз-бенда, успешно выступающий соло и с оркестром Йожеф Ивашка. Который, кстати, весьма неплохо и с удовольствием говорит по-русски:

Мне здесь все нравится, я в ваш город приезжаю уже в четвертый раз, и каждый раз он по-новому красив. Рождество — прекрасное время. Самое лучшее для встречи с детьми — они все талантливы! А родители совершают настоящий подвиг, поддерживая их и прививая им культуру. Педагоги и организаторы конкурса превращают его в настоящий праздник. Все вместе они делают фантастически сложную работу, а дети не столько соревнуются друг с другом, сколько радуются празднику и общению. Они все замечательно подготовлены, стараются, и их очень тяжело судить.

«Золушка» — лауреат I степени на конкурсе «Браво, дети!»

 Председатель жюри Йожеф Ивашка с участницей конкурса. Фото Татьяны Салминой

Но что отличает этот конкурс от многих подобных - здесь нет проигравших. Пусть кто-то от природы одарен несколько более щедро, а кто-то начал заниматься творчеством совсем недавно, звания лауреатов трех степеней и дипломантов, а также призы и подарки, получают все! И пусть сегодня кто-то не дотянул до лауреатской тройки, значит, есть, к чему стремиться — нужно просто заниматься делом, которое любишь, и в следующий раз выступить лучше. Победив, в первую очередь, самого себя!

Гала-концерт и церемония награждения, как всегда, прошли очень торжественно и вместе с тем дружески и весело — каждый ребенок под аплодисменты всего зала получал свои награды, собираясь обязательно вернуться в этот зал позже. Потому что совсем скоро талантливые дети снова соберутся здесь на конкурсе «Браво, дети! Праздник весны».

http://u74.ru

Озёрск представляла старшая группа Народного коллектива Ансамбль бального танца "Золушка" в составе Егора Фролова, Натальи Фроловой, Льва Чернушкина, Насти Молотовой, Леры Пантюхиной, Ксюши Сизоненко, Михаила Стогова. Ребята выступили с танцевальной композицией "Охота" в латиноамериканском стиле и стали лауреатами I степени! Поздравляем юных танцоров и их руководителей Юлию Третьякову и Сергея Пантюхина!

Фото https://vk.com

«Золушка» — лауреат I степени на конкурсе «Браво, дети!»

«Золушка» — лауреат I степени на конкурсе «Браво, дети!»

«Золушка» — лауреат I степени на конкурсе «Браво, дети!»

«Золушка» — лауреат I степени на конкурсе «Браво, дети!»

«Золушка» — лауреат I степени на конкурсе «Браво, дети!»

«Золушка» — лауреат I степени на конкурсе «Браво, дети!»

«Золушка» — лауреат I степени на конкурсе «Браво, дети!»

«Золушка» — лауреат I степени на конкурсе «Браво, дети!»

«Золушка» — лауреат I степени на конкурсе «Браво, дети!»

«Золушка» — лауреат I степени на конкурсе «Браво, дети!»

«Золушка» — лауреат I степени на конкурсе «Браво, дети!»

«Золушка» — лауреат I степени на конкурсе «Браво, дети!»

«Золушка» — лауреат I степени на конкурсе «Браво, дети!»

«Золушка» — лауреат I степени на конкурсе «Браво, дети!»

«Золушка» — лауреат I степени на конкурсе «Браво, дети!»

«Золушка» — лауреат I степени на конкурсе «Браво, дети!»

«Золушка» — лауреат I степени на конкурсе «Браво, дети!»

«Золушка» — лауреат I степени на конкурсе «Браво, дети!»

«Золушка» — лауреат I степени на конкурсе «Браво, дети!»

«Золушка» — лауреат I степени на конкурсе «Браво, дети!»

«Золушка» — лауреат I степени на конкурсе «Браво, дети!»

«Золушка» — лауреат I степени на конкурсе «Браво, дети!»

Ключевые теги: бальные танцы, конкурс.

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Комментарии (2)

Гость,

есть ошибочка как так выступающих 8 а имен и фамилий 7
кого то нету
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Фролова Наталья,

Автор не назвал еще одного участника коллектива,без которого мы не достигли бы такого результата. Это Григорий Локтем.
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