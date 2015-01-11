Юные интеллектуалы Челябинской области примут участие в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников

На Южном Урале стартует региональный этап всероссийской олимпиады школьников. Более 3,5 тысяч юных интеллектуалов региона попробуют свои силы по 25 общеобразовательным предметам, сообщает министерство образования. Традиционно олимпиады начинаются в январе. Участие в них принимают участники муниципального этапа олимпиады текущего учебного года, набравшие необходимое для участия в региональном этапе количество баллов, а также победители и призеры регионального этапа олимпиады предыдущего учебного года, продолжающие обучение в школе. «Уже третий год подряд региональный этап олимпиады будет проходить одновременно на двух площадках: в городах Челябинске и Магнитогорске, в целях обеспечения равных условий школьникам из дальних южных территорий и областного центра», – отметила первый заместитель министра образования и науки Челябинской области Елена Коузова. Первой в череде интеллектуальных соревнований станет олимпиада по французскому языку. 11 и 12 января за звание лучшего сразятся 73 обучающихся (в 2016 году – 64, в 2015 году – 45, в 2014 – 19). Завершится региональный этап состязаний 22 февраля олимпиадой по технологии. По его итогам будет сформирована сборная команда Челябинской области для участия в заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников. Напомним, во всероссийской олимпиаде школьников в 2016 году Южный Урал представляли 159 юных интеллектуала, в результате 75 из них стали победителями и призерами. По итогам заключительного этапа наш регион вновь занял 5 место, уступив Москве, С-Петербургу, Республике Татарстан и Московской области.

Источник: http://pravmin74.ru/novosti/yunye-intellektualy-chelyabinskoy-oblasti-primut-uchastie-v-regionalnom-etape-36434