Российские пенсионеры начнут получать по 5 тыс. с 13 января – речь идет о единовременной выплате, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Доставка будет осуществляться с 13 по 28 января 2017 года на основании документов, которые содержатся в выплатном деле, поэтому дополнительно обращаться в ПФР или подавать заявление не требуется.

Почтальоны доставят единовременную выплату домой вместе с пенсией за январь тем, кто получает ее с 13 числа. Тем, кто получает деньги с 3 по 12 января, выплата 5 тыс. рублей будет произведена с 13 по 28 января 2017 года также с доставкой на дом. Если почтальон не застанет получателя, он оставит соответствующее уведомление в ящике. Деньги можно будет получить в своем отделении связи до 28 января, или работник доставит их в феврале вместе с пенсией.

Напомним, выплата будет производиться гражданам, постоянно проживающим в России и являющимся получателями пенсий по состоянию на 31 декабря 2016 года.

Доставку пенсии 15 миллионам пенсионеров осуществляет Почта России. Еще 28 млн ч еловек получают пособия через кредитные организации или другие специализированные организации. Для них действуют те же сроки доставки единовременной выплаты – с 13 по 28 января 2017 года.

Отметим, что данную выплату получат все пенсионеры, включая гражданских, военных и работающих. Напомним, единовременная выплата пенсионерам компенсирует недоиндексацию пенсий в прошлом году. При реальной инфляции в 2015 году в 12,9% пенсии увеличили только на 4%.

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