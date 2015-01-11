Путевки в «Артек» будут распределяться по новой системе

По распоряжению правительства Российской Федерации с января 2017 года распределение бюджетных мест в международный детский центр «Артек» будет осуществляться посредством автоматизированной информационной системы «Путевка», сообщает управление молодежной политики.

Благодаря новой системе каждый ребенок (или его родители) может завести личный профиль и загрузить подтверждения наиболее значимых достижений: грамоты, удостоверения, дипломы. Далее на основании заданных системе критериев все достижения ребенка получают «вес», из этого рассчитывается балл портфолио, который позволяет определить личный рейтинг каждого ребенка и является основой при формировании списка кандидатов в будущие артековцы.

«Каждая путевка в «Артек», как и прежде, выступает в качестве награды ребят за их достижения в учебе или каком-либо виде внешкольной деятельности. Изменения касаются технической стороны процесса приобретения путевки в Артек – теперь дети и их родители имеют возможность самостоятельно зарегистрироваться в автоматизированной системе АИС «Путевки» и далее на общих условиях участвовать в конкурсном отборе», – отметил директор «Артека» Алексей Каспржак.

Подробности на официальном сайте МДЦ «Артек» в разделе информация для родителей.

http://pravmin74.ru