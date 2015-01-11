Главное управление лесами озвучило итоги новогодней кампании по охране хвойных молодняков

В целях сохранности хвойных молодняков в Челябинской области государственными лесными инспекторами проведены 1379 рейдов по предупреждению, пресечению и предотвращению нарушений лесного законодательства. 318 из них осуществлялись совместно с сотрудниками правоохранительных органов, сообщает пресс-служба ведомства. В работе приняли участие 139 мобильных групп (в том числе 530 государственных лесных инспекторов), организовано 26 стационарных постов. В результате проведения новогодней кампании выявлено 13 случаев незаконной рубки 75 хвойных деревьев, при этом общая сумма ущерба составила 463 тысячи рублей. Как уточнили специалисты, нарушения выявлены в Ашинском, Брединском, Карталинском, Катав-Ивановском, Кусинском, Саткинском, Увельском и Чебаркульском лесничествах. Наибольшее количество зафиксировано в Ашинском лесничестве. Здесь были срублены 32 пихты. Государственными лесными инспекторами совместно с сотрудниками полиции выявлена группа лиц, производившая незаконную рубку, а также место складирования нелегально добытых деревьев. Нарушители пойманы на месте, правоохранительными органами возбуждено уголовное дело, лесничеством предъявлен ущерб в 130,2 тысячи рублей. Отметим, по семи фактам незаконных рубок материалы направлены в следственные органы для проведения предварительного следствия и привлечения нарушителей к уголовной ответственности. Шесть нарушителей привлечены к административной ответственности. Добавим, «чёрные лесорубы» также должны возместить в бюджет Российской Федерации ущерб, причинённый лесным насаждениям, равный 463 тысячам рублей.

Источник: http://pravmin74.ru/novosti/glavnoe-upravlenie-lesami-ozvuchilo-itogi-novogodney-kampanii-po-ohrane-hvoynyh-36459