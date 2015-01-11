22 января в 14-00 в Выставочном зале Центральной городской библиотеки в рамках проекта «Русская озёрная поэтическая школа» состоится презентация новых книг.

Героями встречи станут два молодых автора. Это поэты Инна Домрачева и Маргарита Ерёменко (Халтурина). Инна Домрачева (Екатеринбург) представит озерскому читателю свою новую книгу стихов «Обечайка», а Маргарита Ерёменко (Халтурина) (Касли-Озёрск) – книгу «Всё осталось здесь».

Что общего у этих двух молодых авторов? И Инна, и Маргарита – по профессии журналисты, у каждой из них уже издано несколько поэтических сборников... Что касается новых книг девушек – то объединяет их то, что они выпущены Евразийским журнальным порталом «МЕГАЛИТ» в поэтической серии «Только для своих».

Книга нашей землячки Маргариты Ерёменко уже стала победителем в номинации «Лучший автор» / «Лучшая книга» в поэтической серии «Только для своих» (среди книг, изданных за период март-июнь 2016 года) по версии Евразийского журнального портала «МЕГАЛИТ». Маргарита Ерёменко также является ярким представителем «Русской озёрной поэтической школы».

С некоторыми авторами «озёрной школы» читатели библиотеки могли познакомиться в марте прошлого года на встрече, посвященной презентации альманаха «Кыштым-Озёрск-Касли». Более подробно об особенностях «озёрной поэтической школы» в рамках мероприятия расскажет идеолог и основатель этого течения Александр Петрушкин (Кыштым).

Приглашаем на встречу-презентацию в библиотеку всех, кому небезразлична современная уральская литература в целом и поэзия молодых в частности.

Справки по тел.: 2-90-76.

http://www.libozersk.ru