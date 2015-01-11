Электронное ОСАГО: плюсы и минусы

Автовладельцы активно использовали праздничную неделю для заключения договоров ОСАГО в электронном виде. За первую неделю января по России было заключено 16 тысяч договоров, сообщили агентству Mega-U.ruв Российском союзе автостраховщиков (РСА).

По данным Союза, активность по оформлению е-договоров возросла в 15 раз. В прошлом году за первую январскую неделю состоялось чуть более одной тысячи электронных продаж «автогражданки».

По данным президента РСА Игоря Юргенса, доля онлайн-продаж за первую неделю января текущего года составила 2%. Но ожидается, что число желающих оформить полис, не выходя из дома, будет постоянно расти.

Напомним, с 1 января 2017 года вступила в силу норма, обязавшая все страховые компании предоставлять услугу по заключению договоров ОСАГО в электронном виде.

Оформить заявление можно на сайте страховой компании. Автовладельцу придется немного потрудиться, чтобы самому правильно внести данные по всем пунктам, которые обычно заполняет страховой агент или сотрудник офиса.

Но есть два несомненных плюса он-лайн договора. Во-первых, вам не смогут навязать никаких дополнительных договоров плюсом к ОСАГО, чем грешат многие компании. Во-вторых, это решает проблему владельцев старых, особенно отечественных автомобилей, которым под разными предлогами отказывают в оформлении ОСАГО.

Электронные продажи исключают отказ, пояснили в РСА. Если заявление оформлено правильно, в течение получаса страховщик обязан отправить расчет стоимости и выставить оплату. Далее с помощью банковской карты через он-лайн банк или банкомат вы переводите деньги на счет компании.

«Если процедура затягивается или вам отказывают, то нужно сообщить об этом в региональное отделение Центробанка или в Российский союз страховщиков. К страховой компании-нарушителю будут приняты санкции», — пояснили агентству в областном полицейском главке.

Между тем, в РСА заверили, что на 8 января система АИС работает бесперебойно, а проверить доступность онлайн-ресурсов можно с помощью «светофора».

В подтверждение того, что договор заключен, автовладелец на адрес своей электронной почты получит копию полиса. Его можно распечатать и возить с собой. Однако в Челябинской области водитель, у которого на руках есть только копия полиса, попадет под штраф, если его остановят автоинспекторы для проверки документов.

«У нас нет доступа к электронной базе договоров ОСАГО. Кроме того, в Правила дорожного движения пока не внесены какие-либо поправки, которые обязывают автоинспекторов проверять подлинность копии. В правилах говорится о том, что автовладелец обязан предоставить полис на фирменном бланке», — пояснили агентству в пресс-службе челябинской ГИБДД.

Поэтому в любом случае придется получить подлинник договора. Закон предусматривает, что страховщик обязан переслать вам подлинник по почте в течение трех-пяти дней. Некоторые страховые компании, в частности, региональные, предлагают не дожидаться получения по почте, а прийти за полисом в офис. Если же такой возможности нет, то лучше оформить договор заблаговременно, с учетом срока пересылки почтой.

Отметим также, что электронные продажи возможны только для тех, кто уже имеет договор ОСАГО. Тем, кто оформляет «автогражданку» впервые, придется делать это в офисе страховой компании или через агента.

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