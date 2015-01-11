Битва фотографов — 1 тур!

Предлагаем вашему вниманию спектакли ближайших выходных. Выбираем лучшее фотовоплощение спектакля!

13 января, пятница 18:30 – «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ»

Праздничный концерт Актерского Трио «Трое»

Автор фото Денис Васильев

14 января, суббота 11:00 – «ТЕАТР НА ПОДУШКАХ»

Сказка про кошку Мусю и мышонка Тусю

Автор фото Ирина Зайцева

14 января, суббота 18:30 – «МИЛЛИОНЕРША ИЗ БРАЗИЛИИ»

Романтическая комедия по пьесе А.Урбановича

Автор фото Александр Абросимов

15 января, воскресенье 11:00 – «СОКРОВИЩА КАПИТАНА ФЛИНТА»

Пиратские приключения, А.Иванов, Д.Трифанов

Автор фото Иван Иванов

15 января, воскресенье 18:30 – «УЧИТЕСЬ ВОДИТЬ АВТОМОБИЛЬ ЗАОЧНО»

Вечер французской комедии

Автор фото Егор Николаев

ЖЮРИ №1:

актриса театра «Наш дом» Ксения Зимбель,

помощник режиссера Полина Коваленко,

зрительское жюри: Алина Савичева (студия Театрариум), Ирина Майская.

Всех остальных приглашаем принять участие в обсуждении и голосовании, которое продлится до 17 января!

Вниманию фотографов, желающих присоединиться к битве, а также зрителей, мечтающих принять участие в определении победителя! С предложениями можно обратиться на эл.почту театра [email protected] или к организатору конкурса Юлии Клепиковой https://vk.com/id20158089 . Всегда рады новым участникам и сочувствующим!

Юлия Клепикова