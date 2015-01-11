Битва фотографов — 1 тур!

Предлагаем вашему вниманию спектакли ближайших выходных. Выбираем лучшее фотовоплощение спектакля!
13 января, пятница 18:30 – «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ»
Праздничный концерт Актерского Трио «Трое»
Автор фото Денис Васильев
14 января, суббота 11:00 – «ТЕАТР НА ПОДУШКАХ»
Сказка про кошку Мусю и мышонка Тусю
Автор фото Ирина Зайцева
14 января, суббота 18:30 – «МИЛЛИОНЕРША ИЗ БРАЗИЛИИ»
Романтическая комедия по пьесе А.Урбановича
Автор фото Александр Абросимов
15 января, воскресенье 11:00 – «СОКРОВИЩА КАПИТАНА ФЛИНТА»
Пиратские приключения, А.Иванов, Д.Трифанов
Автор фото Иван Иванов
15 января, воскресенье 18:30 – «УЧИТЕСЬ ВОДИТЬ АВТОМОБИЛЬ ЗАОЧНО»
Вечер французской комедии
Автор фото Егор Николаев
ЖЮРИ №1:
актриса театра «Наш дом» Ксения Зимбель,
помощник режиссера Полина Коваленко,
зрительское жюри: Алина Савичева (студия Театрариум), Ирина Майская.
Всех остальных приглашаем принять участие в обсуждении и голосовании, которое продлится до 17 января!
Вниманию фотографов, желающих присоединиться к битве, а также зрителей, мечтающих принять участие в определении победителя! С предложениями можно обратиться на эл.почту театра [email protected] или к организатору конкурса Юлии Клепиковой https://vk.com/id20158089 . Всегда рады новым участникам и сочувствующим!
Юлия Клепикова