» Пьяному водителю за провоз полицейского на капоте грозит 5 лет

В Озерске 1 января 2017 года, в 05:30, на перекрестке пр. Ленина и ул. Челябинская наряд ДПС выявил автомобиль ВАЗ-2106, водитель которого совершил наезд на обочину. При попытке задержания данного автомобиля, правонарушитель совершил наезд на инспектора дорожно-патрульной службы и провез его на капоте своей машины не менее 1,5 км.

В ходе преследования наряды ДПС задержали автомобиль на ул. Монтажников. Сотрудник полиции получил телесные повреждения – ушиб головы и ссадины на руках. Правонарушитель, 1995 года рождения, управляющий транспортным средством в состоянии опьянения и не имеющий права управления транспортными средствами, по ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ был подвергнут административному аресту на десять суток.

Следственный отдел по ЗАТО г. Озерск СУ СК РФ по Челябинской области возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти», максимальная санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

Пресс-служба УМВД