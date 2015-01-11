Всех домашних животных в России пересчитают и промаркируют

В 2018 году домашние животные в России получат собственные уникальные идентификационные номера (УИН) – нововведение относится как к кошкам с собаками, так и к коровам и даже пчелам, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Кроме нумерации, животные будут также промаркированы, сообщает газета «Известия» со ссылкой на источник в Минсельхозе.

Именно это министерство совместно с Минэкономразвития и Минфином России по поручению вице-премьера Аркадия Дворковича разрабатывает план внедрения индентификации.

Процесс коснется как скота – коров, лошадей, так и домашних питомцев – кошек и собак. Все они, даже пчелы, получат 15-значный номер (в последнем случае будет маркироваться улей).

Добавим, что реализация данных мер будет поручена регионам.

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