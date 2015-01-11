Сергей Москвин из Озёрска — победитель областного конкурса художественной фотографии

Народная фотостудия «Каменный пояс» объявила результаты ежегодного областного конкурса художественной фотографии. Итоги творческого сезона 2016 года подвели в Государственном историческом музее Южного Урала — назвали имена победителей, чьи работы набрали наибольшее количество баллов в сумме на всех восьми тематических ежемесячных мини-конкурсах.

На первом месте Сергей Москвин, фотограф из города Озерска, его результат — 246 баллов. Второе место занял Валерий Жирохов (232 балла), стоявший у истоков создания фотоклуба «Каменный пояс» более тридцати лет назад. Третье место присуждено Анжеле Усмановой, набравшей 231 балл и впервые вошедшей в число лауреатов старейшего областного фотоконкурса. Все авторы являются членами Союза фотохудожников России и постоянными участниками мероприятий, выставок и конкурсов, которые организует фотостудия «Каменный пояс». В подарок от организаторов они получили дипломы, памятные медали и издания о фотографии.

Также на январском заседании фотоклуба прошёл традиционный новогодний конкурс PF-открыток. Фотографы представили всего 52 авторские фотокарточки форматом 10Х15 см с праздничными сюжетами и нарядным дизайном, а отдать свой голос за понравившуюся работу могли все участники встречи без исключения. Первое место по количеству набранных баллов заняли открытки Павла Резанова и Алёны Самойловой, на втором месте — работа Олега Астахова. Авторы получили поощрительные призы от фотостудии «Каменный пояс», а все представленные на конкурс открытки переданы в архив фотоклуба, из которого в будущем сформируют выставку.

Фотографы посмотрели слайд-фильм Валерия Жирохова о работе фотостудии «Каменный пояс» в 2016 году, вспомнили себя и своих коллег в забавных и торжественных ситуациях, ещё раз внимательно рассмотрели лучшие работы прошедшего сезона и поздравили друг друга с наступившим новым годом.

Следующее заседание народной фотостудии «Каменный пояс» пройдёт 8 февраля, его темой станет монохромная и черно-белая фотография.

Представляем фоторепортаж Анатолия Баскакова

http://chelmuseum.ru