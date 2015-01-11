На Урал пришел новый вид мошенничества: от имени судебных приставов людям приходят СМС с вирусной ссылкой. После клика по ней у клиента мгновенно списываются средства с карты, которая привязана к мобильному банку.

Факт подобного мошенничества активно обсуждается в соцсетях, так, в одной из групп появилась фотография предупреждения от имени Сбербанка. По словам автора фото, объявление размещено в отделении кредитного учреждения в Екатеринбурге, но сам банк этот факт отрицает.

В объявлении горожан предупреждают о рассылке СМС от имени судебных приставов о наложенном на имущество аресте.

– Ни в коем случае не открывайте это сообщение! Сразу списываются деньги с карты, привязанной к мобильному банку, – говорится в объявлении. – Предупредите коллег, знакомых и друзей.

Пострадавшие в других регионах уточняют, что в сообщении содержится ссылка на сайт, очень похожий на портал судебных приставов. По ней должнику предлагают пройти, чтобы узнать подробности. После чего деньги списываются с карты аферистами. Случаи уже зафиксированы в Саратовской области, Югре, Тверской области и других регионах.

В Челябинске, по данным городского УМВД России, заявлений от пострадавших горожан пока не поступало. В Сбербанке заявили, что не имеют отношения к распространению информации о новом виде мошенничества.

– Однако мы всегда предупреждаем своих клиентов о необходимости обновления антивирусного приложения, а также призываем не открывать ссылки из сообщений, поступивших от неизвестных абонентов, – уверили в пресс-службе Сбербанка.

В УФССП России по Челябинской области 74.ru рассказали, что служба не ведет рассылки СМС-сообщений должникам. При этом приставы напомнили, что от банка могут приходить сообщения о списании со счета определенной суммы, но никак не об аресте имущества. Проверять наличие арестов и размер долга необходимо с помощью Банка данных исполнительных производств или непосредственно в отделах судебных приставов.

Если все-таки вы прошли по ссылке или загрузили какой-либо файл, и деньги с карты украдены, следует оперативно заблокировать карту, написать заявления в полицию и банк. Тогда есть возможность вернуть деньги. При этом должны быть соблюдены определенные условия, например, подать заявление о спорном списании средств нужно в течение трех суток.

– В данном случае мошенничества непонятно, каким образом деньги списываются. Один вариант – человек вводит логин и пароль от карты на сайте-подделке. Это банк может расценить как нарушение правил пользования и отказать в возврате денег. Другое дело – если вирус после перехода на сайт попал на мобильное устройство и «увел» деньги. Хотя и в этом случае банк может посчитать, что клиент не обезопасил свое устройство антивирусом, – комментирует адвокат Александр Щербинин.

С каждым годом мошенники придумывают все больше способов украсть деньги с банковских карт южноуральцев. Не так давно региональный Банк России специально для 74.ru составил список самых распространенных схем мошенничества и дал советы, как от них защититься.

http://chelyabinsk.74.ru