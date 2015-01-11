Митрополит Никодим провел рождественскую встречу для детей школы-интерната № 13

В Челябинской школе-интернате № 13 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья Челябинска состоялась рождественская встреча с митрополитом Никодимом, сообщает министерство социальных отношений. Встреча началась с праздничного концерта, подготовленного детьми. Ребята исполнили вокальные и танцевальные номера, прочитали рождественские стихи. Также гостям и ребятам показали сценку, разыгранную по притче о милосердии «Подарок Иисуса». «Рождество – это, прежде всего, детский праздник, так как события связаны с рождением Господа. Детский и потому, что празднование связано с ожиданием чуда», – отметил митрополит Челябинский и Миасский Никодим поздравляя детей. После пожеланий митрополит Никодим вручил воспитанникам школы-интерната подарки. Ребята также поздравили гостей с праздником и вручили подарки, сделанные своими руками, – икону Богородицы и картину с изображением храма.

Источник: http://pravmin74.ru/novosti/mitropolit-nikodim-provel-rozhdestvenskuyu-vstrechu-dlya-detey-shkoly-internata-no-13-36482