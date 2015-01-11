Миасские предприятия представили Руслану Гаттарову проекты в области импортозамещения

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Встречаем 2017!

Кыштым как центр туризма

Интервью Деда Мороза

Пресс конференция 19 декабря 2

Пресс конференция 19 декабря 1

Интервью с Ю.В.Куликовой

Интервью с В.А.Вельке

Хоккей с шайбой Таганай - Гранит 17.12.16

Интервью с А.В.Печёнкиным

Интервью с В.Р.Каримовым

Интервью с А.Д.Лучниковым

Интервью с Луизой Белой

Актуальный комментарий И.Сбитнева 21.11

Онлайн с М.И.Похлебаевым 18.11

Актуальный комментарий И.Масягиной и М.Истоминой 14.11

Онлайн с Г.Н.Мокробородовым 10.11

Актуальный комментарий Л.В.Горбуновой 02.11

Посёлок Новогорный с высоты

2 часть онлайн с Е Щербаковым 28.10

1 часть онлайн с Е Щербаковым 28.10

Актуальный комментарий И.М. Сбитнева 24.10

Актуальный комментарий И.М. Сбитнева 20.10

Актуальный комментарий И.В. Егоровой 20.10

Творческая встреча с Владимиром Царьковым

Онлайн-интервью с Ириной Курьяновой

Пресс-конференция в театре кукол "Золотой петушок" 02.10

Онлайн-интервью с О.В.Хакимовой

Горнолыжный комплекс "Егоза"

Актуальный комментарий Е. Щербакова 03.10

Пресс-конференция в театре "Наш дом"

Актуальный комментарий И. Сбитнева 26.09

Актуальный комментарий О. Костикова 26.09

Интервью директора театра "Наш дом" В.Кулика

4 Секреты манипуляции Наркотики

3 Секреты манипуляции Табак

2 Секреты манипуляции Алкоголь

1 История одного обмана

Протоиерей Димитрий Шорин о проекте "Общее дело"

Актуальный комментарий Е. Щербакова 12.09

Актуальный комментарий Е. Щербакова 05.09

Актуальный комментарий О.Костикова 05.09

Актуальный комментарий Е. Щербакова 29.08

Актуальный комментарий А.Каюрина и В.Рогозина 23.08

О.Ланге о подготовке к учебному году

Актуальный комментарий Е. Щербакова 15.08

Актуальный комментарий И. Сбитнева 08.08

Актуальный комментарий О. Костикова 08.08

Актуальный комментарий Е. Щербакова 01.08

Актуальный комментарий И.Сбитнева 25.07

Актуальный комментарий И.Сбитнева 18.07

Актуальный комментарий Е.Щербакова 11.07

Онлайн с А.М.Каюриным 7.07

Актуальный комментарий Л.Горбуновой 7.07

Актуальный комментарий И.Сбитнева 4.07

Актуальный комментарий А.Пименова 4.07

С И Васильева на Последнем звонке в шк 38

А А Кузнеченков на Последнем звонке в шк 38

Празднование 10-летия УКС в Кыштыме и В.Уфалее

Актуальный комментарий А.Каюрина 16.05

Концерт Ирины Крутовой в Озёрске

Парад Победы в Озёрске

Пасха в Озёрске

Первомай в Озёрске

Комментарий А.А.Бахметьева 25.04.16

А.А.Кузнеченков об Общественном форуме 22.04.16

Онлайн с М.И. Похлебаевым 20.04.16

OzerskDanceFestival 17/04/16

Актуальный комментарий О.Костикова 15.04

Актуальный комментарий Е. Щербакова 11.04

Информационный тв-канал

Актуальный комментарий И.Сбитнева 4.04

Актуальный комментарий И.Сбитнева 28.03

А.Шенберг "Сон о войне"

А.Шенберг о своём творческом выборе

Зрители о "Трамвае "Желание"

Зрители о "Трамвае "Желание"

Зрители о "Трамвае "Желание"

В. Кулик о "Трамвае "Желание"

Актуальный комментарий. 20.03.2016

А.Волынцев о своей книге 7 СТАКАНОВ СМАЛЬТЫ

Стихи А.Волынцева читает з.а. РФ В.Азимов

Стихи А.Волынцева читает О.Литвинцева

Стихи А.Волынцева читет з.а. РФ Н.Скрябин

А.Волынцев о своей книге СОРОКОВКА БЕЗ ГРИМА

Полёт над ночным Озёрском

И.А. Баринова в Озёрске

Актуальный комментарий 9.03.2016

Е. Щербаков 29.02 о мерах по ремонту дорог

Е. Щербаков 29.02 о конкурсе соцпроектов

Е. Щербаков 29.02 о встрече с ветеранами

Е. Щербаков о работе балансовых комиссий 24.02

Е. Щербаков о странице ВКонтакте 24.02

Е. Щербаков о вывозе снега 15.02

Брифинг 8.02.2016

Олег Костиков рассказал о поездке в Сколково

Онлайн-интервью с И.М.Сбитневым

О новом начальнике УКСиБа

Видеовпечатления о Егозе

О ситуации с теплоснабжением в доме №28 по бул. Гайдара. 18.01.2015

И.М. Сбитнев об аварии в Метлино. 13.01.2015

Главы о приоритетах. 11.01.2015

Глава города ответил на вопросы читателей сайта. 29.12.2015

Брифинг глав города. 28.12.2015

Об исполнении программы капитального ремонта по ОГО за 2015 год

Работа над бюджетом Озёрска завершается. 21.12.15

Сокращаем все, что можно! 14.12.15

Оснежение ГЛК "Егоза"

День города

Главы о встрече с коллективом ММПКХ. 7.12.15

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Светлана Пантелеева (д/с №54) о гранте Росатома. 1.12.15

Озёрск Брифинг глав города 30.11.2015

Озёрск Брифинг глав города 16.11.2015

О премьере в театре "Наш Дом"

Интервью с А.В.Акимовым. Спортцентр "Провинция"

Интервью с Э.В.Онищенко. Развитие ГЛК "ЕГОЗА"

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| Губерния

Миасские предприятия представили Руслану Гаттарову проекты в области импортозамещения

Вице-губернатор Челябинской области Руслан Гаттаров посетил предприятия среднего производственного бизнеса Миасса. Представители компаний рассказали заместителю главы региона о новых проектах, направленных на импортозамещение, инновационных разработках, планах на будущее, сообщает пресс-служба министерства экономического развития. Как сообщил вице-губернатор, идея посетить предприятия появилась в ноябре прошлого года, во время посещения выставки «Промышленность. Инновации. Курс на ТОСЭР», которая проходила в Миассе. «Эти предприятия меня заинтересовали, и мы договорились, что я посмотрю их производственные площадки, - рассказал заместитель главы региона. - Миасс- это город, который имеет большой научно-технический потенциал, здесь работают те самые предприятия среднего производственного бизнеса, на развитие которых делает упор губернатор Борис Дубровский и экономический блок правительства». Первым предприятием, которое посетил Руслан Гаттаров, был завод «Юнистим», который производит мобильные и стационарные паровые установки для нефтегазовой промышленности, а также парогенераторы для более чем 15 отраслей производства, включая молочную промышленность, производство напитков, кондитерских и хлебобулочных изделий.  Сейчас значительная часть российского рынка этого оборудования занята европейскими производителями, однако их продукция значительно дороже той, которую выпускает миасская компания. Средняя стоимость европейских паровых установок составляет 6 миллионов рублей, тогда как «Юнистим» предлагает качественное инновационное оборудование о средней цене около 2 млн. руб. В ближайшие годы «Юнистим» планирует увеличить рыночную долю во всех сегментах и расширить ассортимент выпускаемой продукции. Кроме того, уже на 2017 год компания запланировала строительство нового цеха по выпуску парогенераторов для различных отраслей промышленности. Объем этого сегмента, по оценкам руководства компании, составляет 76 миллиардов рублей, что говорит о большом потенциале для развития. «Мы планировали реализовывать этот проект совместно с бельгийскими партнерами, однако они отказались, и мы приняли решение запустить его самостоятельно, - рассказывает председатель совета директоров «Юнистим» Виктор Альгин. - Мы будем производить оборудование, которое сейчас выпускается только в Европе. Рассчитываем, что многие заводы, которые сейчас пользуются западным продуктом, перейдут на российский, более выгодный по стоимости. «Юнистим» является единственным в нашей стране производителем таких установок». Далее Руслан Гаттаров посетил предприятие компании «Ламинарные системы» (Lamsystems) - крупнейшего в России и странах СНГ производителя специализированного высокотехнологичного оборудования для защиты рабочего продукта, оператора и окружающей среды. В ассортиментном ряду компании есть продукция, аналогов которой нет в России. Одним из ключевых направлений деятельности компании является производство оборудования для санитарной защиты производств, создания так называемых чистых зон и чистых помещений. Свои наработки в этой области производитель намерен применить в оборонной отрасли. «Идея, которую мы сейчас обсуждаем, - это концепция быстровозводимого инфекционного госпиталя «под ключ» для Минобороны на базе собственных разработок, - рассказывает директор лаборатории технологической одежды LamSystems Александр Тараканов. - Аналогов ему в мире нет, он обладает повышенной защищенностью и при этом очень быстро устанавливается: 4 человека смогут смонтировать один корпус за 15 минут». Кроме того, Руслан Гаттаров посетил Миасский завод медицинского оборудования, который активно диверсифицирует свой бизнес. Компания представила вице-губернатору опытный образец инновационного промышленного инкубатора для птицеводства. «На отечественном рынке производителей инкубаторов такого класса до сих пор не было. Сейчас российские компании вынуждены закупать подобное за рубежом, падение курса рубля сделало закупку такого оборудования серьезной нагрузкой для сельхозпроизводителей, - говорит исполнительный директор Миасского завода медицинского оборудования Виктор Гринь. - Его главное отличие в автоматизированности: если другие инкубаторы требуют постоянного присутствия оператора, то наш - позволяет сразу задать необходимые параметры на все 18 дней вывода цыплят». «Этот проект является ярким примером импортозамещения, - отметил Руслан Гаттаров — Цена примерно на 40% ниже, чем у западных аналогов. При этом, у инкубатора есть и функционал, которого нет у зарубежных систем, например, функция очистки воздуха».  «Сегодня в Миассе, как и в других моногородах области, идет работа по созданию территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР), - отметил директор Агентства инвестиционного развития Челябинской области Анатолий Лобко. - Комплексное развитие моногородов входит в число приоритетных проектов, АИР Челябинской области сопровождает инвестиционные проекты, которые реализуются в этих городах. В частности, мы оказываем поддержку проекту производства инкубаторов Миасского завода медицинского оборудования, который сейчас готовится к запуску этой продукции в серийное производство». Также заместитель губернатора побывал на предприятии «ИВЕКО-АМТ», выпускающем грузовые автомобили по лицензии итальянской компании Iveco. В линейке производителя современные самосвалы, тягачи, пожарные машины, сортиментовозы и другие грузовые автомобили. «Средние производственные предприятия - это тот бизнес, которому мы в первую очередь должны помогать осваивать новые рынки, выводить новые продукты, в том числе оказывать финансовую поддержку, - говорит Руслан Гаттаров. - Одним из предлагаемых инструментов является финансирование из Фонда развития промышленности, который предоставляет компаниям, попадающим в программу импортозамещения, выгодные займы до 100 миллионов рублей под 5% годовых. Кроме того, в Челябинской области работает Центр поддержки экспорта, который позволяет компаниям, планирующим или уже  поставляющим свою продукцию на экспорт, бесплатно обучить своих специалистов». Напомним, на телеканале «Россия 24» стартовал проект «Формула производства», о том, как получить деньги на развитие производственного бизнеса и кто уже подал заявки в Фонд развития промышленности, можно узнавать из эфира ГТРК «Южный Урал».  

Источник: http://pravmin74.ru/novosti/miasskie-predpriyatiya-predstavili-ruslanu-gattarovu-proekty-v-oblasti-36480

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