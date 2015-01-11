Губерния Миасские предприятия представили Руслану Гаттарову проекты в области импортозамещения Вице-губернатор Челябинской области Руслан Гаттаров посетил предприятия среднего производственного бизнеса Миасса. Представители компаний рассказали заместителю главы региона о новых проектах, направленных на импортозамещение, инновационных разработках, планах на будущее, сообщает пресс-служба министерства экономического развития. Как сообщил вице-губернатор, идея посетить предприятия появилась в ноябре прошлого года, во время посещения выставки «Промышленность. Инновации. Курс на ТОСЭР», которая проходила в Миассе. «Эти предприятия меня заинтересовали, и мы договорились, что я посмотрю их производственные площадки, - рассказал заместитель главы региона. - Миасс- это город, который имеет большой научно-технический потенциал, здесь работают те самые предприятия среднего производственного бизнеса, на развитие которых делает упор губернатор Борис Дубровский и экономический блок правительства». Первым предприятием, которое посетил Руслан Гаттаров, был завод «Юнистим», который производит мобильные и стационарные паровые установки для нефтегазовой промышленности, а также парогенераторы для более чем 15 отраслей производства, включая молочную промышленность, производство напитков, кондитерских и хлебобулочных изделий. Сейчас значительная часть российского рынка этого оборудования занята европейскими производителями, однако их продукция значительно дороже той, которую выпускает миасская компания. Средняя стоимость европейских паровых установок составляет 6 миллионов рублей, тогда как «Юнистим» предлагает качественное инновационное оборудование о средней цене около 2 млн. руб. В ближайшие годы «Юнистим» планирует увеличить рыночную долю во всех сегментах и расширить ассортимент выпускаемой продукции. Кроме того, уже на 2017 год компания запланировала строительство нового цеха по выпуску парогенераторов для различных отраслей промышленности. Объем этого сегмента, по оценкам руководства компании, составляет 76 миллиардов рублей, что говорит о большом потенциале для развития. «Мы планировали реализовывать этот проект совместно с бельгийскими партнерами, однако они отказались, и мы приняли решение запустить его самостоятельно, - рассказывает председатель совета директоров «Юнистим» Виктор Альгин. - Мы будем производить оборудование, которое сейчас выпускается только в Европе. Рассчитываем, что многие заводы, которые сейчас пользуются западным продуктом, перейдут на российский, более выгодный по стоимости. «Юнистим» является единственным в нашей стране производителем таких установок». Далее Руслан Гаттаров посетил предприятие компании «Ламинарные системы» (Lamsystems) - крупнейшего в России и странах СНГ производителя специализированного высокотехнологичного оборудования для защиты рабочего продукта, оператора и окружающей среды. В ассортиментном ряду компании есть продукция, аналогов которой нет в России. Одним из ключевых направлений деятельности компании является производство оборудования для санитарной защиты производств, создания так называемых чистых зон и чистых помещений. Свои наработки в этой области производитель намерен применить в оборонной отрасли. «Идея, которую мы сейчас обсуждаем, - это концепция быстровозводимого инфекционного госпиталя «под ключ» для Минобороны на базе собственных разработок, - рассказывает директор лаборатории технологической одежды LamSystems Александр Тараканов. - Аналогов ему в мире нет, он обладает повышенной защищенностью и при этом очень быстро устанавливается: 4 человека смогут смонтировать один корпус за 15 минут». Кроме того, Руслан Гаттаров посетил Миасский завод медицинского оборудования, который активно диверсифицирует свой бизнес. Компания представила вице-губернатору опытный образец инновационного промышленного инкубатора для птицеводства. «На отечественном рынке производителей инкубаторов такого класса до сих пор не было. Сейчас российские компании вынуждены закупать подобное за рубежом, падение курса рубля сделало закупку такого оборудования серьезной нагрузкой для сельхозпроизводителей, - говорит исполнительный директор Миасского завода медицинского оборудования Виктор Гринь. - Его главное отличие в автоматизированности: если другие инкубаторы требуют постоянного присутствия оператора, то наш - позволяет сразу задать необходимые параметры на все 18 дней вывода цыплят». «Этот проект является ярким примером импортозамещения, - отметил Руслан Гаттаров — Цена примерно на 40% ниже, чем у западных аналогов. При этом, у инкубатора есть и функционал, которого нет у зарубежных систем, например, функция очистки воздуха». «Сегодня в Миассе, как и в других моногородах области, идет работа по созданию территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР), - отметил директор Агентства инвестиционного развития Челябинской области Анатолий Лобко. - Комплексное развитие моногородов входит в число приоритетных проектов, АИР Челябинской области сопровождает инвестиционные проекты, которые реализуются в этих городах. В частности, мы оказываем поддержку проекту производства инкубаторов Миасского завода медицинского оборудования, который сейчас готовится к запуску этой продукции в серийное производство». Также заместитель губернатора побывал на предприятии «ИВЕКО-АМТ», выпускающем грузовые автомобили по лицензии итальянской компании Iveco. В линейке производителя современные самосвалы, тягачи, пожарные машины, сортиментовозы и другие грузовые автомобили. «Средние производственные предприятия - это тот бизнес, которому мы в первую очередь должны помогать осваивать новые рынки, выводить новые продукты, в том числе оказывать финансовую поддержку, - говорит Руслан Гаттаров. - Одним из предлагаемых инструментов является финансирование из Фонда развития промышленности, который предоставляет компаниям, попадающим в программу импортозамещения, выгодные займы до 100 миллионов рублей под 5% годовых. Кроме того, в Челябинской области работает Центр поддержки экспорта, который позволяет компаниям, планирующим или уже поставляющим свою продукцию на экспорт, бесплатно обучить своих специалистов». Напомним, на телеканале «Россия 24» стартовал проект «Формула производства», о том, как получить деньги на развитие производственного бизнеса и кто уже подал заявки в Фонд развития промышленности, можно узнавать из эфира ГТРК «Южный Урал». Источник: http://pravmin74.ru/novosti/miasskie-predpriyatiya-predstavili-ruslanu-gattarovu-proekty-v-oblasti-36480 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! - 0 + Вконтакте

Facebook

Twitter

Мой мир

Одноклассники

Google+ Другие новости по теме: Импортозамещающий проект Копейского машзавода претендует на льготы от фонда ...

Наблюдательный совет ФРП одобрил льготные кредиты двум заводам Южного Урала

Власти и бизнес Челябинской области будут совместно развивать радиоэлектрон ...

Южноуральские предприятия договорились о поставках немецкого оборудования

«ЧТЗ-Уралтрак» представит новую концепцию развития