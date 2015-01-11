В кадастровой палате Челябинской области изменились номера телефонов

Филиал федеральной кадастровой палаты Росреестра по Челябинской области сообщает, что с 1 января 2017 года в учреждении изменились номера городских телефонов, сообщает пресс-служба филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Челябинской области. В связи с изменением номеров телефонов в учреждении теперь записаться на личный прием к руководству и к начальникам отделов центрального аппарата Кадастровой палаты по Челябинской области можно по телефону приемной: 8 (351) 20-20-105. Желающим получить консультацию по вопросам кадастрового учета следует звонить на телефон единой справочной службы: 8 (351) 20-20-401. Сообщить о фактах коррупции со стороны сотрудников кадастровой палаты, о жалобах в адрес учреждения, а также о предложениях по повышению качества предоставляемых услуг, можно по телефону доверия: 8 (351) 20-20-398. Узнать о режиме работы Кадастровой палаты по Челябинской области и готовности документов можно по телефону административного отдела (канцелярия): 8 (351) 20-20-106. Справочно: Федеральная кадастровая палата (ФГБУ «ФКП Росреестра») - подведомственное учреждение Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии (Росреестр). Федеральная кадастровая палата реализует полномочия Росреестра в сфере регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, кадастрового учета объектов недвижимости, учета зданий, сооружений, помещений, объектов незавершенного строительства и кадастровой оценки в соответствии с законодательством Российской Федерации. ФГБУ «ФКП Росреестра» было образовано в 2011 году в результате реорганизации региональных Кадастровых палат в филиалы Федеральной кадастровой палаты во всех субъектах Российской Федерации. В настоящее время на территории России работает 81 филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» и Ведомственный центр телефонного обслуживания (ВЦТО) в Курске и в Казани.

Источник: http://pravmin74.ru/novosti/v-kadastrovoy-palate-chelyabinskoy-oblasti-izmenilis-nomera-telefonov-36479