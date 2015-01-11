18 января — старт командных соревнований по шахматам

Уважаемые любители шахмат!

С 18 января 2017 года в шахматном клубе (пр.К.Маркса д.2, т.7-97-68) начинается Командное первенство Озерского ГО по шахматам.

К соревнованию допускаются команды из 4-х человек – три мужчины, одна женщина (запасные не ограничены).

Регистрация участников 18.01.2016 года с 18-00 до 18-20.

Первый тур – 18-30.

Игровые дни – воскресенье 11.00, среда 18.30.

Приглашаем желающих принять участие!

С уважением,

Шахматная Федерация Озерского ГО