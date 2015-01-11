18 января — старт командных соревнований по шахматам

Уважаемые любители шахмат!
С 18 января 2017 года в шахматном клубе (пр.К.Маркса д.2, т.7-97-68) начинается Командное первенство Озерского ГО по шахматам.
К соревнованию допускаются команды из 4-х человек – три мужчины, одна женщина (запасные не ограничены).
Регистрация участников 18.01.2016 года с 18-00 до 18-20.
Первый тур – 18-30.
Игровые дни – воскресенье 11.00, среда 18.30.
Приглашаем желающих принять участие!
С уважением,
Шахматная Федерация Озерского ГО
Ключевые теги: шахматы.
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