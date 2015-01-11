ОДН в январских квитанциях на месте

Двойных начислений за ОДН — и от управляющих компаний, и от ресурсоснабжающих организаций не будет. Это гарантирует региональный Минстрой, за этим будет особо пристально следить Госжилинспекция.

С 2017 года жители Челябинской области станут получать электроэнергию, потреблённую на общедомовые нужды (ОДН), по квитанциям управляющих компаний. Ранее этот платёж входил в коммунальные услуги и был выставлен отдельной строкой в квитанциях ПАО «Челябэнергосбыт». Нововведение продиктовано изменениями в Жилищном кодексе РФ. Тарифы на электроэнергию и норматив за ОДН в первом полугодии 2017 года не изменились.

«Обращаю внимание, что технология расчётов ПАО «Челябэнергосбыт» предусматривает предъявление начисления потреблённой электроэнергии на ОДН в квитанции месяцем позже, — отметил директор по сбытовой деятельности ПАО «Челябэнергосбыт» Андрей Святых. — Это означает, что в извещении-квитанции ПАО «Челябэнергосбыт» за январь 2017 года отражено начисление ОДН за декабрь 2016-го».

Кроме того, если за абонентом с 2016 года числится долг по ОДН, эта информация будет отражаться в квитанции за электроэнергию, в графе «Долг».

«ПАО «Челябэнергосбыт» продолжит начислять ОДН в многоквартирных домах с непосредственным способом управления, а также в случаях, если способ управления не выбран или не реализован», — уточнил Андрей Святых.

Для справки:

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации с 1 января 2017 года расходы на оплату электрической энергии, потребляемой при содержании общего имущества в многоквартирном доме, включены в состав платы за содержание жилого помещения.

Постановлением № 1498 предусмотрено внесение в Правила № 354, а также в Правила содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491 изменений, в соответствии с которыми расходы на оплату электрической энергии, используемой в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме (ОДН), включаются в размер платы за содержание жилого помещения в случаях, когда многоквартирный дом находится в управлении управляющей организации, товарищества собственников жилья, жилищного кооператива, жилищно-строительного кооператива или иного специализированного потребительского кооператива, то есть расчёт общедомовых начислений начиная с января 2017 года должна производить Управляющая компания.

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