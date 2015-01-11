Мальчику из Озёрску нужна наша помощь

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Кыштым как центр туризма

Интервью Деда Мороза

Пресс конференция 19 декабря 2

Пресс конференция 19 декабря 1

Интервью с Ю.В.Куликовой

Интервью с В.А.Вельке

Хоккей с шайбой Таганай - Гранит 17.12.16

Интервью с А.В.Печёнкиным

Интервью с В.Р.Каримовым

Интервью с А.Д.Лучниковым

Интервью с Луизой Белой

Актуальный комментарий И.Сбитнева 21.11

Онлайн с М.И.Похлебаевым 18.11

Актуальный комментарий И.Масягиной и М.Истоминой 14.11

Онлайн с Г.Н.Мокробородовым 10.11

Актуальный комментарий Л.В.Горбуновой 02.11

Посёлок Новогорный с высоты

2 часть онлайн с Е Щербаковым 28.10

1 часть онлайн с Е Щербаковым 28.10

Актуальный комментарий И.М. Сбитнева 24.10

Актуальный комментарий И.М. Сбитнева 20.10

Актуальный комментарий И.В. Егоровой 20.10

Творческая встреча с Владимиром Царьковым

Онлайн-интервью с Ириной Курьяновой

Пресс-конференция в театре кукол "Золотой петушок" 02.10

Онлайн-интервью с О.В.Хакимовой

Горнолыжный комплекс "Егоза"

Актуальный комментарий Е. Щербакова 03.10

Пресс-конференция в театре "Наш дом"

Актуальный комментарий И. Сбитнева 26.09

Актуальный комментарий О. Костикова 26.09

Интервью директора театра "Наш дом" В.Кулика

4 Секреты манипуляции Наркотики

3 Секреты манипуляции Табак

2 Секреты манипуляции Алкоголь

1 История одного обмана

Протоиерей Димитрий Шорин о проекте "Общее дело"

Актуальный комментарий Е. Щербакова 12.09

Актуальный комментарий Е. Щербакова 05.09

Актуальный комментарий О.Костикова 05.09

Актуальный комментарий Е. Щербакова 29.08

Актуальный комментарий А.Каюрина и В.Рогозина 23.08

О.Ланге о подготовке к учебному году

Актуальный комментарий Е. Щербакова 15.08

Актуальный комментарий И. Сбитнева 08.08

Актуальный комментарий О. Костикова 08.08

Актуальный комментарий Е. Щербакова 01.08

Актуальный комментарий И.Сбитнева 25.07

Актуальный комментарий И.Сбитнева 18.07

Актуальный комментарий Е.Щербакова 11.07

Онлайн с А.М.Каюриным 7.07

Актуальный комментарий Л.Горбуновой 7.07

Актуальный комментарий И.Сбитнева 4.07

Актуальный комментарий А.Пименова 4.07

С И Васильева на Последнем звонке в шк 38

А А Кузнеченков на Последнем звонке в шк 38

Празднование 10-летия УКС в Кыштыме и В.Уфалее

Актуальный комментарий А.Каюрина 16.05

Концерт Ирины Крутовой в Озёрске

Парад Победы в Озёрске

Пасха в Озёрске

Первомай в Озёрске

Комментарий А.А.Бахметьева 25.04.16

А.А.Кузнеченков об Общественном форуме 22.04.16

Онлайн с М.И. Похлебаевым 20.04.16

OzerskDanceFestival 17/04/16

Актуальный комментарий О.Костикова 15.04

Актуальный комментарий Е. Щербакова 11.04

Информационный тв-канал

Актуальный комментарий И.Сбитнева 4.04

Актуальный комментарий И.Сбитнева 28.03

А.Шенберг "Сон о войне"

А.Шенберг о своём творческом выборе

Зрители о "Трамвае "Желание"

Зрители о "Трамвае "Желание"

Зрители о "Трамвае "Желание"

В. Кулик о "Трамвае "Желание"

Актуальный комментарий. 20.03.2016

А.Волынцев о своей книге 7 СТАКАНОВ СМАЛЬТЫ

Стихи А.Волынцева читает з.а. РФ В.Азимов

Стихи А.Волынцева читает О.Литвинцева

Стихи А.Волынцева читет з.а. РФ Н.Скрябин

А.Волынцев о своей книге СОРОКОВКА БЕЗ ГРИМА

Полёт над ночным Озёрском

И.А. Баринова в Озёрске

Актуальный комментарий 9.03.2016

Е. Щербаков 29.02 о мерах по ремонту дорог

Е. Щербаков 29.02 о конкурсе соцпроектов

Е. Щербаков 29.02 о встрече с ветеранами

Е. Щербаков о работе балансовых комиссий 24.02

Е. Щербаков о странице ВКонтакте 24.02

Е. Щербаков о вывозе снега 15.02

Брифинг 8.02.2016

Олег Костиков рассказал о поездке в Сколково

Онлайн-интервью с И.М.Сбитневым

О новом начальнике УКСиБа

Видеовпечатления о Егозе

О ситуации с теплоснабжением в доме №28 по бул. Гайдара. 18.01.2015

И.М. Сбитнев об аварии в Метлино. 13.01.2015

Главы о приоритетах. 11.01.2015

Глава города ответил на вопросы читателей сайта. 29.12.2015

Брифинг глав города. 28.12.2015

Об исполнении программы капитального ремонта по ОГО за 2015 год

Работа над бюджетом Озёрска завершается. 21.12.15

Сокращаем все, что можно! 14.12.15

Оснежение ГЛК "Егоза"

День города

Главы о встрече с коллективом ММПКХ. 7.12.15

Главы о проекте бюджета. 7.12.15

Светлана Пантелеева (д/с №54) о гранте Росатома. 1.12.15

Озёрск Брифинг глав города 30.11.2015

Озёрск Брифинг глав города 16.11.2015

О премьере в театре "Наш Дом"

Интервью с А.В.Акимовым. Спортцентр "Провинция"

Интервью с Э.В.Онищенко. Развитие ГЛК "ЕГОЗА"

Александр Каюрин о готовности УК к отопительному сезону
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| Новости » Благотворительность

Мальчику из Озёрску нужна наша помощь

Янковский Артемий, 13 лет, Озерск

Диагноз: Болезнь Верльгофа - идиопатическая тромбоцитопеническая пурпура.

Моему единственному сыночку Артёму в ноябре месяце этого года был поставлен этот страшный диагноз. В июне месяце у сына пошла из носа кровь, которую не могли остановить в течение часа. Тогда врачи и заподозрили, что это не нормально... Анализы выявили низкий уровень тромбоцитов в крови, при норме от 150 000, у нас их было всего 22 000... Начались бесконечные обследования, госпитализация, в результате чего в ЧОДКБ нам поставили этот страшный диагноз. Уже несколько раз мы лежали в больницах нашего города и области, проходили лечение (капельницы, пункции, таблетки, уколы), еженедельные анализы крови на контроль. В декабре у нас случился рецидив, и нас экстренно госпитализировали в больницу, произошёл спад тромбоцитов до критической отметки. Сейчас мы находимся на лечении под пристальным присмотром онко-гематологов, нам назначена большая доза гормонов, капельницы, сын выведен комиссией ВВК на домашнее обучение, каждые две недели сдаём кровь, так как самая обычная царапина может стать опасностью для жизни ребёнка из-за несвёртываемости и потери крови. Решается вопрос об установлении инвалидности по заболеванию. Артём на гормонах стремительно набирает вес, ограничен по тяжести заболевания в образе жизни, еде, физкультуре, ежедневно принимает огромное количество таблеток. А ведь до недавнего времени это был жизнерадостный ребёнок! Сейчас его жизнь зависит от дорогостоящего лечения, поездок по больницам, Челябинск, Москва. Предложена программа лечения в Германии, но сумма просто огромная! Одним нам не справиться! Я очень хочу и надеюсь, что мой сын вернётся к своему ритму жизни и достигнет поставленной цели - вылечиться, забыть навсегда об этом кошмаре!

Помогите, люди добрые, вернуть моему сыну нормальное существование и полностью исключить возможность не только больше не вернутся к счастливому детству, но и лишится жизни. Если для этого необходимо унижаться и просить стоя на коленях, я это буду делать, даже не задумавшись. Я верю, что есть люди, которым будет не все равно от нашего горя. Заранее Вам благодарна, каждому неравнодушному сердечку. Пусть Господь Хранит Вас и Ваши семьи.

Группа Артёма - https://vk.com/club136858925

Обоснование сбора : http://vk.com/topic-136858925_34803938

Документы : http://vk.com/album-136858925_239835299

История : http://vk.com/topic-136858925_34800147

Реквизиты : http://vk.com/topic-136858925_34800150

Счёт из Германии - https://vk.com/album-136858925_239836842

Страница мамы - https://vk.com/yuliayankovskaya

Реквизиты для помощи -

◽Сбербанк России - 4276 8720 1177 1939 - Янковская Юлия Павловна - мама Артёма

◽Яндекс - 410013249473848

Мальчику из Озёрску нужна наша помощь

Ключевые теги: благотворительность.

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