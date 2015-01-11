Мальчику из Озёрску нужна наша помощь

Янковский Артемий, 13 лет, Озерск

Диагноз: Болезнь Верльгофа - идиопатическая тромбоцитопеническая пурпура.

Моему единственному сыночку Артёму в ноябре месяце этого года был поставлен этот страшный диагноз. В июне месяце у сына пошла из носа кровь, которую не могли остановить в течение часа. Тогда врачи и заподозрили, что это не нормально... Анализы выявили низкий уровень тромбоцитов в крови, при норме от 150 000, у нас их было всего 22 000... Начались бесконечные обследования, госпитализация, в результате чего в ЧОДКБ нам поставили этот страшный диагноз. Уже несколько раз мы лежали в больницах нашего города и области, проходили лечение (капельницы, пункции, таблетки, уколы), еженедельные анализы крови на контроль. В декабре у нас случился рецидив, и нас экстренно госпитализировали в больницу, произошёл спад тромбоцитов до критической отметки. Сейчас мы находимся на лечении под пристальным присмотром онко-гематологов, нам назначена большая доза гормонов, капельницы, сын выведен комиссией ВВК на домашнее обучение, каждые две недели сдаём кровь, так как самая обычная царапина может стать опасностью для жизни ребёнка из-за несвёртываемости и потери крови. Решается вопрос об установлении инвалидности по заболеванию. Артём на гормонах стремительно набирает вес, ограничен по тяжести заболевания в образе жизни, еде, физкультуре, ежедневно принимает огромное количество таблеток. А ведь до недавнего времени это был жизнерадостный ребёнок! Сейчас его жизнь зависит от дорогостоящего лечения, поездок по больницам, Челябинск, Москва. Предложена программа лечения в Германии, но сумма просто огромная! Одним нам не справиться! Я очень хочу и надеюсь, что мой сын вернётся к своему ритму жизни и достигнет поставленной цели - вылечиться, забыть навсегда об этом кошмаре!

Помогите, люди добрые, вернуть моему сыну нормальное существование и полностью исключить возможность не только больше не вернутся к счастливому детству, но и лишится жизни. Если для этого необходимо унижаться и просить стоя на коленях, я это буду делать, даже не задумавшись. Я верю, что есть люди, которым будет не все равно от нашего горя. Заранее Вам благодарна, каждому неравнодушному сердечку. Пусть Господь Хранит Вас и Ваши семьи.

Группа Артёма - https://vk.com/club136858925

Обоснование сбора : http://vk.com/topic-136858925_34803938

Документы : http://vk.com/album-136858925_239835299

История : http://vk.com/topic-136858925_34800147

Реквизиты : http://vk.com/topic-136858925_34800150

Счёт из Германии - https://vk.com/album-136858925_239836842

Страница мамы - https://vk.com/yuliayankovskaya

Реквизиты для помощи -

◽Сбербанк России - 4276 8720 1177 1939 - Янковская Юлия Павловна - мама Артёма

◽Яндекс - 410013249473848