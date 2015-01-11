Йольский кот получил постоянную прописку под крышей театра «Наш дом»

«Он ходит земле, меряет пустоши хозяйским шагом. Терпеливо сидит в засаде, древний убийца, и всегда появляется неожиданным. Может исчезнуть в одном месте и сразу объявиться в другом, за сотни миль. Огонь ему не страшен – пройдет сквозь него, и будет таков. Вода замерзает, стоит ему подуть на нее сквозь усы. Может выпить всё пиво в доме в качестве угощения, похитить и съесть проказливых непослушных детишек».

Из сказки про «Йольского кота».

3, 4, 11 февраля, 18:30

Йоль

Музыкальный перформанс, 10+

Постоянные зрители театра «Наш дом» и поклонники фолк-состава группы «Dropps» с Йольским котом уже знакомы. Впервые такой перформанс состоялся в новогодние каникулы 2015 года. Участники одного из фестивалей «Ночь в театре» тоже наверняка помнят обрамленные музыкальными фолковыми мотивами легенды об уральской богине Маре Марене, и, может быть, даже хранят подаренный тогда оберег.

Легенды и сказки разных народов – давнее увлечение автора идеи проекта, актрисы озерского театра драмы Аллы Зориной, солистки группы «Dropps». Группа на данный момент имеет два состава – один исполняет песни в стиле фолк, а другой активно развивается в направлениях trip-hop, lounge, soul.

До сих пор такие встречи были редким подарком, неизменно вызывая интерес, а порой и недоумение – уж очень непривычно все это для театра «Наш дом», и для музыкальных тусовок, где группу уже давно и хорошо знают. Это и не театр в привычном его понимании, и не концерт. Серебряный голосок Аллы Зориной, переливаясь как весенний ручеек, наполняет пространство ласковой песней и доброй сказкой. Этническая музыка, непринужденность, увлекательные сказочные сюжеты создают комфортную обстановку и для детей, и для молодежи, и вообще для любого возраста. В течение нескольких лет, шаг за шагом нарабатывался опыт, шел поиск новых сочетаний этнических мотивов, народной мудрости и театральных форм.

Колесо судьбы, свершив полный оборот, выводит проект на новый уровень! Отныне он будет постоянной составляющей творческой жизни театра драмы и комедии «Наш дом», а Йольский кот получает постоянную прописку в репертуаре. Йольский фолк-состав группы «Dropps»: Алла Зорина, Ксения Зимбель, Александра Миронова, Андрей Макаров, Александр Ищенко и Владимир Путятин. Для своих поклонников Йольский кот припас целую суму с чудесами, в которой найдутся и новые песни, и талисманы исполнения желаний, и, конечно, сказки – скандинавские, чукотские, ненецкие, саамские – волшебные… И отдохнет усталая душа, уляжется суета, придут в порядок мысли, светом надежды наполнятся мечты.

P.S. Внимание! Йольский кот может быть опасен для лентяев! Таковых он легко найдет среди хороших, трудолюбивых деток. Кто целый год не работал, не напрял, не наткал, тот не припас для праздника вязаной одежки. Вот таких Йольский кот обязательно схватит, утащит и съест.

Юлия Клепикова

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