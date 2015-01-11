Без бампера и без предоплаты

В озерскую полицию обратился местный житель, 1990 года рождения, с заявлением по факту мошенничества. Потерпевший по объявлению, размещенному в сети интернет на сайте «Avito.ru», решил приобрести бампер для своего автомобиля. Позвонив по телефону, указанному в объявлении, ему было предложено сделать предоплату. После того, как мужчина перевел деньги в сумме 25000 рублей, связь с мошенником прекратилась.

В настоящее время сотрудники полиции проводят необходимый комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленный на раскрытие данных преступлений. По факту мошенничества следственным отделом Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск Челябинской области возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации.

Уважаемые граждане, призываем вас, быть предельно внимательными и бдительными при совершении каких-либо сделок купли-продажи через сеть интернет!

Ни в коем случае ни под каким-либо предлогом не сообщайте данные своих банковских карт, не привязывайте к своим счетам чужие абонентские номера сотовых телефонов!

Заместитель начальника следственного отдела УМВД России по ЗАТО г. Озерск

Константин Давыдов