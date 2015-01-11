» ХК «Белые Медведи» vs ХК «Гранит»

После матча с ХК "Трехгорный" волею календаря у игроков ХК "Гранит" случилась десятидневная пауза в играх. Поэтому, чтобы не выбиваться из игрового режима, руководство ХК "Гранит" решило в этой паузе провести две контрольные игры. Как мы уже сообщали, 10 января "Гранит" провел матч с ХК "Мечел", выступающем в хоккейной лиге МХЛ-Б и добился победы со счетом 7:3, а 14 января соперником нашей команды стал лидер восточной зоны МХЛ - ХК "Белые медведи" (Челябинск). 6 ноября прошлого года "Гранит" уже встречался с "медведями" в контрольной игре и победил со счетом 7:3. Видимо, слегка уязвленные тем поражением, челябинцы серьезно подошли к этой игре, которая мало чем напоминала товарищескую (борьба за шайбу на каждом метре поляны, жесткая силовая борьба, даже две потасовки). Из-за отсутствия ряда игроков "Гранит" играл в три пятерки, "Белые медведи" начали в четыре звена. По договоренности игра проходила в три периода по 35 минут грязного времени.

ХК "Белые Медведи" (Челябинск) - ХК "Гранит" (Озерск) 4 : 5 (3:0; 0:4; 1:1)

Шайбы забросили: 1:0 - Волобуев; 2:0- Кошурников; 3:0 - Шафигуллин; 3:1 - Михайлов; 3:2 - Ковлягин; 3:3 - Михайлов; 3:4 - Петрюк; 3:5 - Михайлов; 4:5 - Войцех.

ХК "Белые Медведи" (Челябинск): Мыльников (Подскребалин) (вр); Войцех, Костарев, Мокрушев, Карпухин, Мокишев, Волков, Алексеев, Складчиков (защ); Волобуев, Ширяев, Подкорытов, Попов, Кулиев (к), Охотюк, Новичков, Рачинский, Шафигуллин, Кошурников, Мошаров (нап).

ХК "Гранит" (Озерск): Э.Сафин (С.Ширяев) (вр); Шубников - Климов; Алабугин (к) - Демкин - Михайлов; Созинов - Егоров; Савицкий - Куликов - Шакиров; Ковлягин - Свирепо; Петрюк - Аникеев - Захаров.

14 января ЛДС "Арена Трактор им.В.К.Белоусова" г.Челябинск.

Если в целом оценивать игру, то следует сказать, что обе команды продемонстрировали завидную физическую готовность, поддерживая на протяжении всей игры достаточно высокий темп и желание вести силовую борьбу по всей площадке (к сожалению, в столкновении у борта уже в начале игры получил повреждение Артем Демкин и не смог продолжить игру).

"Гранит" имел ощутимое превосходство в позиционных атаках с долгим розыгрышем шайбы в зоне хозяев и выводом на завершающий бросок кого-то из игроков атакующей пятерки. Но просто фантастическую игру продемонстрировал голкипер хозяев Мыльников, раз за разом пресекавший все попытки поразить его ворота.

Хозяева же имели некоторое преимущество в быстром выходе из своей зоны в контратаку после перехвата неточной передачи или подбора отскока от своего голкипера. Все три шайбы в ворота "Гранита" влетели как раз из-за таких атак.

Следует отметить, что попытки челябинцев подольше задержаться в зоне "Гранита", в основном, ни к чему не приводили, игроки вязли в борьбе у бортов, а броски с дальней и средней дистанции уверенно отражал Эмиль Сафин.

В конце концов "гранитовцам" удалось пробить Мыльникова (его вскоре заменил Подскребалин), и шайбы посыпались в ворота хозяев (вновь "хет-трик" оформил Сергей Михайлов).

К чести челябинцев, они, получив легкую взбучку от тренерского состава, в третьем периоде еще более взвинтили темп и смогли создать ряд опаснейших моментов у ворот нашей команды, но на последнем рубеже не менее фантастическую игру показал сменивший Эмиля Сафина Сергей Ширяев. "Медведи" все-таки смогли пропихнуть одну шайбу в его ворота, когда играли в формате 5Х3, за полторы минуты до конца заменили голкипера на шестого полевого игрока, но сравнять счет не смогли. Таким образом, и второй матч с "Белыми Медведями" остался за "Гранитом".

17 января ХК "Гранит" проведет очередной матч Открытого Чемпионата Челябинска с командой "Центурион", а 18-го января - один из важнейших матчей областного чемпионата со "Звездой" (Чебаркуль).

Пресс-атташе "Ассоциации футбола и хоккея ОГО" С.Любчанский

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