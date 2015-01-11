На совещании у губернатора Озерск поставили в пример другим муниципалитетам

18 января в резиденции губернатора Челябинской области состоялось совещание с главами муниципальных образований региона, на котором обсуждались итоги деятельности административных комиссий муниципальных районов и городских округов за 2016 год. Со вступительным докладом выступил начальник главного управления юстиции Валерий Быков.

Руководитель регионального ведомства доложил, что в 2016 году существенно увеличилось количество рассматриваемых дел. «Всего за год комиссиями проведено 1 836 заседаний, на которых рассмотрено более 3 тысяч дел. Сумма наложенных штрафов составила более 6 миллионов рублей, а в местные бюджеты зачислено более 4 миллионов рублей. По сравнению с 2015 годом поступление уплаченных штрафов выросло в два раза», – проинформировал Валерий Быков.

Однако рост эффективности работы административных комиссий зафиксирован не везде. Среди муниципалитетов, в которых административные комиссии работали неудовлетворительно, глава управления юстиции назвал Локомотивный и Снежинский городские округа, а также Аргаяшский и Красноармейский районы. «Если сравнить работу административных комиссий в Снежинске, где рассмотрено одно дело, и Озерска, где рассмотрено 90 дел, возникает вопрос, почему комиссия города Снежинска не осуществляла свои полномочия, а глава города не контролировал деятельность комиссии», – возмутился начальник главного управления юстиции.

Напомним, в целях активизации деятельности административных комиссий в декабре 2016 года приняты изменения в «Закон об административных комиссиях», которые обозначили новые составы административных правонарушений в области благоустройства, такие как стоянка на газонах, непроведение работ по уборке территорий, самовольная установка временных объектов. В Озерском городском округе работа по выявлению и предотвращению административных нарушений ведется системно, ее результаты фиксируются в деятельности комиссии под руководством замглавы администрации И.М. Сбитнева и регулярно освещаются в СМИ.

Озерск.ру