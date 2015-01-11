В КСК «Рифей» пройдут открытые региональные соревнования «Рождественский Кубок»

Спортсмены конноспортивного комплекса «Рифей» откроют новый сезон 2017 домашним стартом. 19 и 20 января на манеже ОБУ «ЦСП КСК Рифей» состоятся открытые региональные соревнования «Рождественский Кубок», сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Челябинской области. Этот турнир включён в официальный календарь областных соревнований по конному спорту, утверждённый Министерством спорта Челябинской области и Федерацией конного спорта России. Участие в первом старте сезона примут как самые юные всадники, так и уже опытные взрослые спортсмены. На данном турнире будут выполняться спортивные разряды: конкур – до II взрослого разряда, выездка – до l взрослого разряда. Самые юные участники разыграют медали в дисциплине «Шаг-рысь». Помимо спортсменов из Челябинска, Магнитогорска, Озёрска, Миасса, ожидается приезд команды из Свердловской области. По программе соревнований «Рождественский Кубок» 19 января в 10.00 пройдет конкур, а 20 января – выездка, которая начнется также в 10.00. Вход в КСК «Рифей» будет свободный.

Источник: http://pravmin74.ru/novosti/v-ksk-rifey-proydut-otkrytye-regionalnye-sorevnovaniya-rozhdestvenskiy-kubok-36542