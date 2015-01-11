Челябинская область вошла в топ-10 спортивного рейтинга регионов

Старейшее из ныне выходящих спортивных периодических изданий в России «Советский спорт» впервые в истории опубликовало спортивный рейтинг регионов. Челябинская область заняла в нем 6 место из 85 субъектов страны, сообщает пресс-служба регионального министерства спорта. Российские регионы распределялись в рейтинге «Советского спорта» исходя из нескольких десятков показателей, в числе которых в качестве основных рассматривались такие, как количество объектов спортивной инфраструктуры (в том числе их состояние), число турниров регионального, федерального, международного уровня, проводимых в регионах, общее число команд, выступающих на постоянной основе в соревнованиях регионального и федерального уровня. Кроме того, экспертным советом, который работал над составлением рейтинга, оценивались многочисленные количественные и качественные факторы, в том числе доля населения региона, активно занимающегося спортом, доля населения, выполнившая нормы ГТО. По итогам анализа всех вышеперечисленных индикативов, первое место заняла Республика Татарстан. Далее идут Санкт-Петербург, Московская область, Республика Башкортостан и Чеченская республика. Шестое место у Челябинской области. На седьмой позиции Ленинградская область, восьмой – Пермский край, девятая – Оренбургская область. Замыкает десятку регионов-лидеров Республика Дагестан. «Очень приятно, что работа региона в спортивном направлении оценена по достоинству. Действительно, за последние годы мы многое сделали в реформировании нашей отрасли. Это касается и массового спорта, повышения доступности спортивных сооружений на территории региона, и спорта высших достижений, где нами сейчас проводится реформа системы подготовки спортивного резерва. Благодаря конструктивной позиции губернатора мы имеем возможность дополнительно финансировать и брать на контракты порядка тысячи молодых перспективных спортсменов, которые показывают хорошие результаты на всероссийских и международных соревнованиях», − отметил министр физической культуры и спорта Челябинской области Леонид Одер. Добавим, что по итогам 2015 года количество систематически занимающихся физической культурой и спортом на территории Челябинской области впервые превысило 1 миллион человек.

Источник: http://pravmin74.ru/novosti/chelyabinskaya-oblast-voshla-v-top-10-sportivnogo-reytinga-regionov-36541