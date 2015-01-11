ГИБДД устанавливает виновника ДТП

В 19:20 17.01.2017 года на дворовой территории домов №7 и №9 по ул. Калинина в г. Озерск, неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем, допустил наезд на припаркованный автомобиль «САНГ ЕНГ», после чего скрылся с места ДТП.

В целях установления причин ДТП, убедительная просьба к лицам, владеющим какой - либо информацией о данных дорожно-транспортных происшествиях обратиться в ОГИБДД Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск или позвонить по телефону 2-00-10 (Дежурная часть ОГИБДД), 4-51-29 (инспектор по разбору ДТП).

ОГИБДД УМВД России по ЗАТО г.Озерск