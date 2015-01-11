Озерский боксёр стал призёром на первенстве области

Озерские спортсмены приняли участие в первенство Челябинской области по боксу среди юношей 15-16 лет. Первенство проходило в физкультурно-оздоровительном комплексе «Урал» в Миассе и было посвящено памяти миасского тренера Владимира Субаева.

С 11-го по 14-е января в соревнованиях приняли участие 104 боксёра из Челябинска, Еманжелинска, Коркино, Кыштыма, Троицка, Магнитогорска, Златоуста, Верхнего Уфалея, Южноуральска, Катав-Ивановска, Копейска, Трехгорного, Уйска, Сима, Ашы, Миасса.

Соревнования проходили в упорной борьбе. Спортсмены показали отличную технико-тактическую и физическую подготовку.

На закрытии соревнований победители и призёры были награждены грамотами и медалями. Награды вручали известные боксёры, воспитанники миасской школы бокса заслуженный мастер спорта международного класса СССР Сергей Галикиев, заслуженный мастер спорта международного класса Андрей Алымов, заслуженный мастер спорта Эдуард Абзалимов, чемпион мира в профессиональном боксе Денис Шафиков. Участие в первенстве области даёт возможность южноуральским боксёрам выступить на первенстве Уральская Федерального округа.

В этом турнире приняли участие и озерские спортсмены. Одно из призовых мест занял Тарханов Степан, который принес озерской команде бронзовую медаль. Тренируется спортсмен под руководством тренеров Дмитрия Никулина и Александра Жигмонта.

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