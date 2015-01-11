О запуске сирен

Уважаемые озерчане!
Муниципальное учреждение «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» информирует:
23 и 24 января 2017 будет проводиться плановая проверка сирен города методом единичного кратковременного запуска, с передачей речевых сообщений по радиосети производственного вещания.
(информация предоставлена цехом связи ФГУП «ПО «Маяк»)
Ключевые теги: сирены.
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