В Челябинской области определят лучших юных лесоводов

26 января в центре детско-юношеского туризма «Космос» состоится публичная защита проектов областного лесного конкурса «Подрост», сообщает пресс-служба главного управления лесами Челябинской области. Творческое состязание является ежегодным и привлекает внимание молодежи к проблемам зеленого фонда, а также способствует экологическому воспитанию. Организаторами являются министерство образования и науки Челябинской области, ГУ лесами региона, областной центр дополнительного образования детей. Традиционно учащиеся образовательных учреждений из разных муниципалитетов Южного Урала представят на конкурс свои исследовательские работы по лесоводству, экологии растений и животных, а также охране природы. «Благодаря подобным мероприятиям у ребят появится желание получить лесохозяйственное и экологическое образование, – подчеркнул начальник главного управления лесами Челябинской области Виктор Блинов. – Эти дети всегда будут ценить и беречь природу». Добавим, работы победителей регионального этапа будут рекомендованы для участия во всероссийском юниорском лесном конкурсе «Подрост».

Источник: http://pravmin74.ru/novosti/v-chelyabinskoy-oblasti-opredelyat-luchshih-yunyh-lesovodov-36556