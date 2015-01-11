Ничья с «Центурионом» привела к триумфу в Чебаркуле. ВИДЕО

Случилось так, что менее чем за сутки ХК "Гранит" провел две официальные игры. 17 января в ЛДС "Сигнал" в рамках Чемпионата Челябинска наша команда сыграла с далеко не самой последней командой дивизиона "Мастер" - "Центурион" (сейчас занимает 4-е место в турнирной таблице), а уже через 18 часов "гранитовцы" вышли на лед ЛДС им. В.Харламова в Чебаркуле, где провели игру с лидером областного чемпионата - местной "Звездой".
Учитывая важность матча со "Звездой" (в случае победы "Гранит" обходил лидера по потерянным очкам), главный тренер нашей команды Василий Куликов решил провести игру с "Центурионом" в режиме раскатки, т.е учитывая прочные лидирующие позиции "Гранита" в дивизионе "Мастер", не форсировать физические нагрузки в игре и, главное, не получить какую-нибудь нелепую травму игрокам основного состава. Именно поэтому игроки Озерска, по большому счету, и провели игру особо не форсируя события: выходили вперед, пропускали, опять выходили вперед и вновь пропускали.
Следует отметить и тот факт, что, скорее всего, "Центурион", в составе которого выступают игроки ряда команд областного чемпионата, изучали игру "Гранита" и как-то особенно на нее настраивались. Это было заметно по их настрою и самоотверженности (неоднократно ложились под броски игроков нашей команды), а также по тому, что они заранее знали, кому из игроков "Гранита" нужно уделять особое внимание (постоянно с Сергеем Михайловым находился кто-то из игроков "Центуриона", да и Игорю Захарову не дали развернуться с его зубодробительными щелчками с "вершины" зоны).
В третьем периоде "Гранит" чуть добавил в движении, и "Центурион" ушел в глухую оборону (за весь период организовали только две более-менее вразумительные контратаки), которую наши игроки так и не сумели прорвать. Итог игры - 2:2, но главный матч предстоял на следующий день!
И вот он наступил этот самый важный на данном этапе для ХК "Гранит" день - 18 января, день судьбоносного матча с лидером областного чемпионата и сильнейшей командой Челябинской области последних трех сезонов. Расклад перед игрой с о "Звездой" был простой; побеждает "Звезда" и они на 99,99999% в очередной раз - чемпион (только сумасшедший мог предположить, что в оставшихся играх с командами из нижней части турнирной таблицы лидер потеряет хотя бы очко), победа "Гранита" дает возможность команде продолжить борьбу за звание чемпиона, и все будет зависеть только от самих игроков нашей команды (нужно одержать шесть побед в оставшихся шести играх и тогда "Гранит" на одно очко опередит "Звезду"). Это понимали все - и тренеры, и игроки обеих команд, и зрители, полностью заполнившие трибуну ледовой арены в Чебаркуле.
Следует сказать "спасибо" истинным болельщикам "Гранита", которые в количестве около 80 человек прибыли на игру на автобусах и личном транспорте, и весь матч громогласно поддерживали игроков "Гранита", временами перекрикивая местных болельщиков. (Ну, а "диванные комментаторы" могут и дальше изливать желчь на бескрайних просторах сети по поводу "Кто есть ху в команде").
18 января ЛДС им. В.Харламова г. Чебаркуль, 300 зрителей.
То, что игра будет, как говорится, "от ножа", стало понятно с первых секунд матча. Высокая скорость, жесточайшая борьба за шайбу на каждом сантиметре ледовой площадки, постоянные стыки игроков, как у бортов, так и на свободном игровом пространстве, изящные комбинации обеих команд - все это составляло основную канву игры.
К сожалению, в такой ход игры (особенно в первой половине матча) постоянно вмешивался главный арбитр матча, принимавший совершенно неадекватные решения (наверное, не часто победившая команда высказывает недовольство в адрес арбитров). Уже на 2-й минуте А.Кислов удаляет Д.Петрюка за блокировку (бог с ним, с этим можно согласиться). Меньшинство блестяще отыграли Созинов, Носов, Куликов, Шакиров и сменившие их Шубников, Дыдыкин, Кириллов, Алабугин.
А как только Д.Петрюк появился на площадке, он убегает в контратаку и бросает по воротам хозяев, вратарь шайбу отбивает, но первым на добивании игрок "Гранита" П.Брюханов - счет открыт! Тут же атакует "Звезда". Наш голкипер Э.Сафин забирает шайбу и его атакует игрок "Звезды", наш игрок (И.Захаров) отвозит его к лицевому борту, где получает удар клюшкой в лицо. Естественно, с его стороны следует ответная реакция и, если бы, не лайнсмены, то, наверное, игрок хозяев остался бы там, замурованным в лед.
В этой ситуации главный арбитр принимает просто удивительное решение - игрок "Гранита" получает 5 минут за драку плюс удаление до конца игры, а игрок "Звезды" не получает ничего (хотя он зачинщик всего этого безобразия). Более того, "Гранит" лишается игрока, который при игре в большинстве является важнейшим звеном при реализации этого самого большинства.
"Звезда", имея одну из лучших в чемпионате бригаду большинства, конечно же, реализует столь значительное преимущество и сравнивает счет. В эти минуты вновь блистает в воротах "Гранита" Эмиль Сафин (если говорить о всем матче, то по его воротам было произведено более 50-и бросков, нужно честно признать, что по броскам "Звезда" перебросала нашу команду почти в три раза). Примерно к 15-й минуте первого периода инициатива переходит к игрокам в "желто-черной" форме, и здесь вновь следует очередной фокус от арбитра: Евгений Алабугин на правах капитана подъезжает к главному получить разъяснения по игровому моменту и тут же получает дисциплинарный штраф - спрашивается за что? А ведь это один из основных игроков первой пятерки "Гранита".
Тем не менее, в концовке периода "Гранит" проводит позиционную атаку, и после комбинации с участием А.Кириллова и В.Аникеева шайба доставляется на синюю линию Д.Созинову, бросок которого голкипер хозяев отразить не смог.
Второй период начинается с очередного удаления игрока "Гранита", но "гранитовцы" в меньшинстве умудряются провести контратаку; В.Шубников отбирает шайбу, проскакивает среднюю зону и отдает под бросок А.Кириллову, с броском которого с трудом справляется голкипер "Звезды". Но первым у отскочившей от щитка А.Глазкова оказывается Валерий Дыдыкин и отправляет шайбу в уже пустой угол ворот хозяев.
Еще через три минуты, промахнувшись с силовым приемом против нашего игрока, на полной скорости в лицевой борт врезается игрок "Звезды" Данила Шарнин и почти без сознания падает на лед (т.к рядом был игрок "Гранита", то сердце екнуло, а вдруг арбитр опять чего-нибудь придумает, но, слава богу, не придумал).
И все-таки "Звезда" вновь получает численное преимущество после удаления Д.Созинова и реализует его, сократив счет до минимума.
В концовке периода с интервалом в полторы минуты удаляются игроки "Звезды" (ну, явные подножки), и игроки "Гранита" удачно реализуют столь благоприятную возможность. Сначала Дмитрий Петрюк ювелирным по точности броском с середины зоны поражает верхний угол ворот хозяев, а затем он же, выиграв борьбу за шайбу у борта, точно выложил ее на дальний угол Павлу Брюханову, и разрыв в счете увеличился до трех шайб.
Что интересно, в этот промежуток времени между шайбами случился еще и буллит в ворота "Гранита", который великолепно отразил наш голкипер. Еще один пример двоякой трактовки правил арбитром (буллит назначен за подножку, но буквально за минуту до этого в такой же ситуации сбивают Сергея Михайлова и никакой реакции от арбитра).
Третий период начался с шестой шайбы в ворота хозяев: Валерий Дыдыкин точным пасом вывел в зону по центру Евгения Алабугина, который с середины зоны из-под защитника бросил под блин голкиперу "Звезды".
Имея преимущество в четыре шайбы, "Гранит" стал играть на удержание счета и чуть не поплатился за это: игроки "Звезды" увеличили скорость и стали оказывать все большее давление на наших игроков при выходе из своей зоны. Тем ничего не оставалось, как возвращаться с шайбой в свою зону, где следовала потеря. Именно таким образом "Звезда" сократила отставание до двух шайб - постоянный прессинг и удачная игра на "пятачке" перед воротами голкипера "Гранита", и вот уже счет 4:6.
Василий Куликов берет тайм-аут, дает отдохнуть и успокоиться игрокам и, скорее всего, рекомендует в сложной ситуации выбрасывать шайбу в среднюю зону, атаковать-то нужно хозяевам.
В последние десять минут "Гранит" именно так и играл, или длительное время проводя в позиционных атаках, или прерывая атаки хозяев выбрасывая шайбу в среднюю зону. Во время одной из таких позиционных атак Виталий Аникеев вступил в борьбу за шайбу за воротами "Звезды" и, отделив игрока хозяев от шайбы, выбросил ее на "пятачок", где по шайбе почти одновременно щелкнули Ринат Шакиров и Максим Куликов. Гол был записан на счет Рината Шакирова. Наверное, этот гол все расставил по своим местам и игроки "Звезды" поняли, что отыграться им не удастся.
Финальная сирена утонула в восторженном реве озерских болельщиков, которые высыпали на лед поздравить игроков команды с исторической победой.
Следующий матч областного чемпионата ХК "Гранит" проведет на своем поле 21 января с ХК "Коркино". Начало игры в 13.00.
P.S. Вчера от судейской коллегии Челябинской области мы получили уточнение по поводу дисциплинарного штрафа Евгения Алабугина. Согласно пункту 572 - если капитан или его заместитель направляются к рефери с претензией по поводу штрафа, независимо, от того, находились они на льду или вышли со скамьи игроков, на него накладывается дисциплинарный штраф 10 минут. Я приношу свои извинения арбитру матча Антону Кислову за необоснованную критику его действий в этом эпизоде (хотя термин "претензия" можно трактовать очень широко).
Пресс-атташе "Ассоциации футбола и хоккея ОГО" С.Любчанский