Ничья с «Центурионом» привела к триумфу в Чебаркуле. ВИДЕО

Случилось так, что менее чем за сутки ХК "Гранит" провел две официальные игры. 17 января в ЛДС "Сигнал" в рамках Чемпионата Челябинска наша команда сыграла с далеко не самой последней командой дивизиона "Мастер" - "Центурион" (сейчас занимает 4-е место в турнирной таблице), а уже через 18 часов "гранитовцы" вышли на лед ЛДС им. В.Харламова в Чебаркуле, где провели игру с лидером областного чемпионата - местной "Звездой".

Учитывая важность матча со "Звездой" (в случае победы "Гранит" обходил лидера по потерянным очкам), главный тренер нашей команды Василий Куликов решил провести игру с "Центурионом" в режиме раскатки, т.е учитывая прочные лидирующие позиции "Гранита" в дивизионе "Мастер", не форсировать физические нагрузки в игре и, главное, не получить какую-нибудь нелепую травму игрокам основного состава. Именно поэтому игроки Озерска, по большому счету, и провели игру особо не форсируя события: выходили вперед, пропускали, опять выходили вперед и вновь пропускали.

Следует отметить и тот факт, что, скорее всего, "Центурион", в составе которого выступают игроки ряда команд областного чемпионата, изучали игру "Гранита" и как-то особенно на нее настраивались. Это было заметно по их настрою и самоотверженности (неоднократно ложились под броски игроков нашей команды), а также по тому, что они заранее знали, кому из игроков "Гранита" нужно уделять особое внимание (постоянно с Сергеем Михайловым находился кто-то из игроков "Центуриона", да и Игорю Захарову не дали развернуться с его зубодробительными щелчками с "вершины" зоны).

В третьем периоде "Гранит" чуть добавил в движении, и "Центурион" ушел в глухую оборону (за весь период организовали только две более-менее вразумительные контратаки), которую наши игроки так и не сумели прорвать. Итог игры - 2:2, но главный матч предстоял на следующий день!

ХК "Центурион" (Челябинск) - ХК "Гранит" (Челябинск) 2 : 2 (0:1; 2:1; 0:0)

Шайбы забросили: 20 мин - С.Михайлов (Е.Алабугин) 0:1; 27 мин - Ю.Ильин (Е.Макаров) 1:1; 31 мин - С.Михайлов (Е.Алабугин) 1:2; 31 мин - Д.Ерохин (Е.Макаров) 2:2.

ХК "Центурион" (Челябинск): А.Таверов (вр); А.Блинов, А.Ботов, Д.Бердников, В.Сурков, А.Смирнов, Е.Швец (защ); В.Николаев, Д.Ерохин, Ю.Ильин, А.Листишенков, М.Мартыненко, А.Ясавин, А.Строителев, А.Зыков, Е.Макаров. Зап.вр: Д.Котков.

ХК "Гранит" (Озерск): Э.Сафин (вр); Д.Климов - В.Шубников; Е.Алабугин (к) - А.Кириллов - С.Михайлов; М.Ковлягин - Г.Свирепо; Д.Петрюк - В.Аникеев - А.Савицкий; Д.Созинов - А.Носов; (Е.Алабугин) - М.Куликов - И.Захаров. Зап.вр: А.Киселев.

Штраф: 4 мин - 6 мин (А.Носов - 4 мин, С.Михайлов)

Судьи: С.Веско; М.Болтов, А.Чирюкин (все - Челябинск)

17 января ЛДС "Сигнал" г.Челябинск, 50 зрителей.

И вот он наступил этот самый важный на данном этапе для ХК "Гранит" день - 18 января, день судьбоносного матча с лидером областного чемпионата и сильнейшей командой Челябинской области последних трех сезонов. Расклад перед игрой с о "Звездой" был простой; побеждает "Звезда" и они на 99,99999% в очередной раз - чемпион (только сумасшедший мог предположить, что в оставшихся играх с командами из нижней части турнирной таблицы лидер потеряет хотя бы очко), победа "Гранита" дает возможность команде продолжить борьбу за звание чемпиона, и все будет зависеть только от самих игроков нашей команды (нужно одержать шесть побед в оставшихся шести играх и тогда "Гранит" на одно очко опередит "Звезду"). Это понимали все - и тренеры, и игроки обеих команд, и зрители, полностью заполнившие трибуну ледовой арены в Чебаркуле.

Следует сказать "спасибо" истинным болельщикам "Гранита", которые в количестве около 80 человек прибыли на игру на автобусах и личном транспорте, и весь матч громогласно поддерживали игроков "Гранита", временами перекрикивая местных болельщиков. (Ну, а "диванные комментаторы" могут и дальше изливать желчь на бескрайних просторах сети по поводу "Кто есть ху в команде").

ХК "Звезда" (Чебаркуль) - ХК "Гранит" (Озерск) 4 : 7 (1;2; 1;3; 2;2)

Шайбы забросили: 5 мин - П.Брюханов (Д.Петрюк) 0:1; 10 мин - П.Лымарев (Д.Бочаров) 1:1, бол; 19 мин - Д.Созинов (А.Кириллов, В.Аникеев) 1:2; 24 мин - В.Дыдыкин (В.Шубников, А.Кириллов) 1;3; 34 мин - С.Глазунов (Д.Бочаров) 2:3, бол; 39 мин - Д.Петрюк (В.Аникеев) 2:4, бол; 40 мин - П.Брюханов (Д.Петрюк) 2:5; 41 мин - Е.Алабугин (В.Дыдыкин) 2:6; 46 мин - И.Аксенов (Н.Рогачев) 3:6; 48 мин - С.Глазунов (Н.Рогачев, В.Ионов) 4:6; 49 мин - Р.Шакиров (В.Аникеев) 4:7.

На 40 минуте игрок команды "Звезда" Владимир Ионов не реализовал штрафной бросок (буллит).

ХК "Звезда" (Чебаркуль): А.Глазков (вр); С.Глазунов, Е.Елисеев, И.Аксенов, Е.Расторгуев, Д.Шарнин (защ); Д.Бочаров, Н.Бахтин, А.Устюжанин, А.Идиатуллин, Н.Рогачев, Р.Бубнов, А.Пензин, А.Платонов, П.Осипов, В.Ионов, Е.Кутузов, П.Лымарев (к). Зап.вр: В.Королев.

ХК "Гранит" (Озерск): Э.Сафин (вр); В.Шубников - В.Дыдыкин; Е.Алабугин (к) - А.Кириллов - С.Михайлов; М.Ковлягин - Г.Свирепо; П.Брюханов - А.Демкин - Д.Петрюк; А.Носов - Д.Созинов; В.Аникеев - М.Куликов - Р.Шакиров; Д.Климов, С.Егоров, И.Захаров, А.Савицкий. Зап.вр: С.Ширяев.

Штраф: 12 мин - 45 мин (И.Захаров 5+20; Е.Алабугин - 10; Д.Петрюк-4; П.Брюханов, Д.Созинов, Р.Шакиров).

Судьи: А.Кислов; К.Смирнов, И.Несветаев (все - Челябинск)

18 января ЛДС им. В.Харламова г. Чебаркуль, 300 зрителей.

То, что игра будет, как говорится, "от ножа", стало понятно с первых секунд матча. Высокая скорость, жесточайшая борьба за шайбу на каждом сантиметре ледовой площадки, постоянные стыки игроков, как у бортов, так и на свободном игровом пространстве, изящные комбинации обеих команд - все это составляло основную канву игры.

К сожалению, в такой ход игры (особенно в первой половине матча) постоянно вмешивался главный арбитр матча, принимавший совершенно неадекватные решения (наверное, не часто победившая команда высказывает недовольство в адрес арбитров). Уже на 2-й минуте А.Кислов удаляет Д.Петрюка за блокировку (бог с ним, с этим можно согласиться). Меньшинство блестяще отыграли Созинов, Носов, Куликов, Шакиров и сменившие их Шубников, Дыдыкин, Кириллов, Алабугин.

А как только Д.Петрюк появился на площадке, он убегает в контратаку и бросает по воротам хозяев, вратарь шайбу отбивает, но первым на добивании игрок "Гранита" П.Брюханов - счет открыт! Тут же атакует "Звезда". Наш голкипер Э.Сафин забирает шайбу и его атакует игрок "Звезды", наш игрок (И.Захаров) отвозит его к лицевому борту, где получает удар клюшкой в лицо. Естественно, с его стороны следует ответная реакция и, если бы, не лайнсмены, то, наверное, игрок хозяев остался бы там, замурованным в лед.

В этой ситуации главный арбитр принимает просто удивительное решение - игрок "Гранита" получает 5 минут за драку плюс удаление до конца игры, а игрок "Звезды" не получает ничего (хотя он зачинщик всего этого безобразия). Более того, "Гранит" лишается игрока, который при игре в большинстве является важнейшим звеном при реализации этого самого большинства.

"Звезда", имея одну из лучших в чемпионате бригаду большинства, конечно же, реализует столь значительное преимущество и сравнивает счет. В эти минуты вновь блистает в воротах "Гранита" Эмиль Сафин (если говорить о всем матче, то по его воротам было произведено более 50-и бросков, нужно честно признать, что по броскам "Звезда" перебросала нашу команду почти в три раза). Примерно к 15-й минуте первого периода инициатива переходит к игрокам в "желто-черной" форме, и здесь вновь следует очередной фокус от арбитра: Евгений Алабугин на правах капитана подъезжает к главному получить разъяснения по игровому моменту и тут же получает дисциплинарный штраф - спрашивается за что? А ведь это один из основных игроков первой пятерки "Гранита".

Тем не менее, в концовке периода "Гранит" проводит позиционную атаку, и после комбинации с участием А.Кириллова и В.Аникеева шайба доставляется на синюю линию Д.Созинову, бросок которого голкипер хозяев отразить не смог.

Второй период начинается с очередного удаления игрока "Гранита", но "гранитовцы" в меньшинстве умудряются провести контратаку; В.Шубников отбирает шайбу, проскакивает среднюю зону и отдает под бросок А.Кириллову, с броском которого с трудом справляется голкипер "Звезды". Но первым у отскочившей от щитка А.Глазкова оказывается Валерий Дыдыкин и отправляет шайбу в уже пустой угол ворот хозяев.

Еще через три минуты, промахнувшись с силовым приемом против нашего игрока, на полной скорости в лицевой борт врезается игрок "Звезды" Данила Шарнин и почти без сознания падает на лед (т.к рядом был игрок "Гранита", то сердце екнуло, а вдруг арбитр опять чего-нибудь придумает, но, слава богу, не придумал).

И все-таки "Звезда" вновь получает численное преимущество после удаления Д.Созинова и реализует его, сократив счет до минимума.

В концовке периода с интервалом в полторы минуты удаляются игроки "Звезды" (ну, явные подножки), и игроки "Гранита" удачно реализуют столь благоприятную возможность. Сначала Дмитрий Петрюк ювелирным по точности броском с середины зоны поражает верхний угол ворот хозяев, а затем он же, выиграв борьбу за шайбу у борта, точно выложил ее на дальний угол Павлу Брюханову, и разрыв в счете увеличился до трех шайб.

Что интересно, в этот промежуток времени между шайбами случился еще и буллит в ворота "Гранита", который великолепно отразил наш голкипер. Еще один пример двоякой трактовки правил арбитром (буллит назначен за подножку, но буквально за минуту до этого в такой же ситуации сбивают Сергея Михайлова и никакой реакции от арбитра).

Третий период начался с шестой шайбы в ворота хозяев: Валерий Дыдыкин точным пасом вывел в зону по центру Евгения Алабугина, который с середины зоны из-под защитника бросил под блин голкиперу "Звезды".

Имея преимущество в четыре шайбы, "Гранит" стал играть на удержание счета и чуть не поплатился за это: игроки "Звезды" увеличили скорость и стали оказывать все большее давление на наших игроков при выходе из своей зоны. Тем ничего не оставалось, как возвращаться с шайбой в свою зону, где следовала потеря. Именно таким образом "Звезда" сократила отставание до двух шайб - постоянный прессинг и удачная игра на "пятачке" перед воротами голкипера "Гранита", и вот уже счет 4:6.

Василий Куликов берет тайм-аут, дает отдохнуть и успокоиться игрокам и, скорее всего, рекомендует в сложной ситуации выбрасывать шайбу в среднюю зону, атаковать-то нужно хозяевам.

В последние десять минут "Гранит" именно так и играл, или длительное время проводя в позиционных атаках, или прерывая атаки хозяев выбрасывая шайбу в среднюю зону. Во время одной из таких позиционных атак Виталий Аникеев вступил в борьбу за шайбу за воротами "Звезды" и, отделив игрока хозяев от шайбы, выбросил ее на "пятачок", где по шайбе почти одновременно щелкнули Ринат Шакиров и Максим Куликов. Гол был записан на счет Рината Шакирова. Наверное, этот гол все расставил по своим местам и игроки "Звезды" поняли, что отыграться им не удастся.

Финальная сирена утонула в восторженном реве озерских болельщиков, которые высыпали на лед поздравить игроков команды с исторической победой.

Следующий матч областного чемпионата ХК "Гранит" проведет на своем поле 21 января с ХК "Коркино". Начало игры в 13.00.

P.S. Вчера от судейской коллегии Челябинской области мы получили уточнение по поводу дисциплинарного штрафа Евгения Алабугина. Согласно пункту 572 - если капитан или его заместитель направляются к рефери с претензией по поводу штрафа, независимо, от того, находились они на льду или вышли со скамьи игроков, на него накладывается дисциплинарный штраф 10 минут. Я приношу свои извинения арбитру матча Антону Кислову за необоснованную критику его действий в этом эпизоде (хотя термин "претензия" можно трактовать очень широко).

Пресс-атташе "Ассоциации футбола и хоккея ОГО" С.Любчанский

http://afh-ozersk.ru

Видео Алексея Женина