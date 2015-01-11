ХК «Гранит» взял запланированные три очка

Очередной матч Чемпионата Челябинской области по хоккею с шайбой ХК "Гранит" провел 21 января на своей площадке с замыкающим турнирную таблицу ХК "Коркино". Видимо, гости никаких иллюзий по поводу итогового результата матча не испытывали и, решив не тратить лишних средств, привезли в Озерск две неполные пятерки.

С точки зрения оптимизации расходов, наверное это правильно (особенно, учитывая результат игры в первом круге, при полном составе - 1: 16), но с точки зрения полноценности игры и интереса болельщиков такое решение не красит руководство команды. К сожалению, практически, все команды из подвала турнирной таблицы "грешат" такой практикой (вспомните, в каком численном составе приезжали в Озерск Златоуст, Усть-Катав).

Соответственно, нет смысла рассказывать подробно об игре, которая шла в одни ворота. Скажу только, что из-за недокомплекта игроков Коркино более ярко проявились некоторые игроки этой команды, которые в Коркино были не так заметны. Понравился своим напором, скоростью, попытками обыграть один в один № 12 - Александр Бодня, неплохо смотрелись его партнеры Андрей Лавров (№ 11) и Алексей Афанасьев (№ 13). Выше всяких похвал сыграл голкипер, защищавший ворота гостей. Если бы не его постоянные "сэйвы", счет был бы очень близок к результату первой игры.

Игроки "Гранита" вообще не форсировали события и играли в режиме легкого тренировочного матча, т.к даже играя в меньшинстве, проводили это время в зоне соперника и в меньшинстве забросили две шайбы.

Имея в наличии восемь защитников и десять нападающих, тренер "Гранита" Василий Куликов устроил своеобразную "карусель": то одна тройка игроков уходила на период в раздевалку, то другая, то третья. Таким образом, все игроки "Гранита" сыграли примерно равное количество времени. Получили игровую практику и оба голкипера "Гранита", заявленные на этот матч (А.Киселев и Э.Сафин).

Подводя итоги матча, можно сказать, что "Гранит" провел неплохой тренировочный матч и взял запланированные три очка.

Следующий матч ХК "Гранит" проведет 25 января в Чемпионате Челябинска с командой "Энергосталь", а 28 января в 13.00 на ледовом корте стадиона "Труд" примет одного из главных конкурентов в борьбе за чемпионство - челябинский "Политехник".

ХК "Гранит" (Озерск) - ХК Коркино" (Коркино) 9 : 2 (3:1; 5:1; 1:0)

Шайбы забросили: 2 мин - А.Бодня (А.Афанасьев, И.Бухарин) 0:1; 5 мин - Е.Алабугин (М.Ковлягин, С.Михайлов) 1:1; 7 мин - М.Куликов (Р.Шакиров, В.Аникеев) 2:1; 14 мин - М.Куликов 3:1, мен; 26 мин - А.Кириллов (В.Шубников) 4:1, мен; 27 мин - Д.Петрюк (С.Егоров) 5:1; 29 мин - В.Дыдыкин (А.Савицкий, А.Кириллов) 6:1; 33 мин - П.Брюханов (А.Савицкий, В.Шубников) 7:1; 35 мин - А.Бодня 7:2; 38 мин - Е.Алабугин (А.Савицкий) 8:2; 46 мин - В.Шубников (В.Дыдыкин) 9:2.

ХК "Гранит" (Озерск): А.Киселев (с 41 мин - Э.Сафин) (вр); В.Дыдыкин - В.Шубников; Е.Алабугин (к) - А.Кириллов - С.Михайлов; М.Ковлягин - Г.Свирепо; П.Брюханов - А.Демкин - Д.Петрюк; А.Носов - Д.Созинов; В.Аникеев - М.Куликов - Р.Шакиров; Д.Климов - С.Егоров; А.Савицкий.

ХК "Коркино" (Коркино): Э.Закирзянов (вр); М.Чижиков, А.Баранов, С.Крякин, И.Бухарин, А.Бодня, А.Лавров, С.Литвин, Н.Дыдыкин, А.Афанасьев, П.Финогенов.

Штраф: 10 мин (В.Аникеев, В.Дыдыкин, Е.Алабугин, П.Брюханов, А.Носов) - 4 мин

Судьи: К.Зибинин (Челябинск); О.Слободенюков, В.Пискунов (оба - Снежинск)

21 января, ледовый корт стадиона "Труд" г. Озерск, 300 зрителей.

Пресс-атташе "Ассоциации футбола и хоккея ОГО" С.Любчанский

http://afh-ozersk.ru

Фоторепортаж Наталии Марковой