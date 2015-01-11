В Татьянин день Татьяны смогут посетить Камерный театр бесплатно

В челябинском Камерном театре готовятся отметить День студентов. 25 января театр собирает молодежь, чтобы весело и шумно отметить студенческий праздник, а заодно, пополнить ряды молодых поклонников театрального искусства, сообщает министерство культуры. В честь праздника студенты получат существенную скидку, они смогут посетить спектакль всего за 100 рублей. Кроме того, всем Татьянам в этот день вход абсолютно бесплатный. «Мы четвертый раз проводим студенческую акцию, и каждый раз стараемся придумать что-то новое: призывали халяву, дарили зачетные книжки. И все-таки главный подарок – это спектакль, поскольку времена сейчас финансово сложные, мы решили сделать такие демократичные цены. Единственная просьба – прихватить с собой студенческий билет, а Татьянам – паспорт», – отметил директор Камерного театра Илья Коломейский. Перед спектаклем публика сможет поучаствовать в различных конкурсах, которые готовят студенты института культуры. А также посмотреть спектакль «Рай». Герои пьесы – Он и Она, обитатели Рая, решившие окунуться в земную жизнь с головой. Она – первой, Он – с опозданием. В результате их разделил возраст и положение: Она учительница, немолодая и уставшая, Он – ее ученик. Премьера спектакля состоялась в театре два года назад.

Источник: http://pravmin74.ru/novosti/v-tatyanin-den-tatyany-smogut-posetit-kamernyy-teatr-besplatno-36587